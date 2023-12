A pécsi orvoskar régi és új épületének auláját, valamint az új, ultramodern elméleti tömb előadótermeit is megtöltötte az a mintegy 1200 érdeklődő, aki részt vett a PTE Általános Orvostudományi Kar és a Gyógyszerésztudományi Kar szakbemutató előadásokkal és interaktív foglalkozásokkal kísért nyílt napján december 12-én – írja közleményében az egyetem. Kiemelt érdeklődés kísérte dr. Schlégl Ádám, a pécsi orvosin végzett ortopéd-traumatológus szakorvos, kutatóűrhajós-jelölt előadását az orvosi pályáról, annak szépségeiről, valamint az űrhajóskiképzés kihívásairól.

A pécsi orvosképző és a pécsi gyógyszerészkar idei nyílt napja kinőtte a korábbi kereteket: a régi épület dr. Romhányi György aulája mellett az új, 2021-ben átadott, csúcsmodern, építészeti nívódíjas elméleti tömb auláját is standok foglalták el, ahol az intézetek mellett hallgatói szervezetek és egyéb szolgáltatók is várták a középiskolásokat. Az érdeklődők kipróbálhatták magukat sebvarrásban, mikroszkópok segítségével vizsgálhattak szövetmintákat, szimulációs babán gyakorolhatták az újraélesztés fogásait, készíthettek különféle krémeket, emellett ösztöndíj- és képzési programokról is tájékozódhattak.

„Már az online regisztrációból látni lehetett, hogy az idei nyílt napot is a tavalyihoz hasonló, kiemelkedő érdeklődés kíséri: több mint ezren jelezték előzetesen, hogy érkeznének. Ezt a számot növelték a helyszínen regisztrálók, így végül mintegy 1200-an vettek részt a programjainkon. Ennél beszédesebb talán az, hogy a 9 órai kezdés előtt az orvoskar bejáratától egészen a Szigeti útig állt a bejutni kívánók sora” – mondta el dr. Duga Zsófia, a PTE Általános Orvostudományi Kar Marketing és Kommunikációs Osztályának osztályvezetője.

A középiskolásokat a folyamatos programok mellett számos előadás is várta 10 órától. Elsőként a gyógyszerészképzésbe kaptak betekintést, a folytatásban pedig a pécsi fogászképzés, a biotechnológia alap- és mesterképzés, valamint az általános orvostudományi képzés részleteiről hallhattak az új elméleti tömb előadóiban.

Sokan ültek be a 2024/2025-ös év felvételi eljárásával kapcsolatos tájékoztatóra is, a nap talán legjobban várt eseménye viszont dr. Schlégl Ádám kutatóűrhajós-jelölt, ortopéd-traumatológus szakorvos, a PTE ÁOK alumnusának előadása volt. A 2013-ban a pécsi orvosin végzett szakorvos egyike annak a négy űrhajósjelöltnek, akik közül valaki 2024 végén vagy 2025 elején a Nemzetközi Űrállomáson végezhet kutatómunkát.

Az eredetileg kaposvári dr. Schlégl Ádám előadásában a legjobb döntésnek nevezte, hogy anno Pécset jelölte meg első helyen, és itt folytatta a tanulmányait, ösztöndíjakon keresztül a lehetőségek tárháza nyílt meg számára. Kutatási területéről szólva – 3D technikák alkalmazása mozgásszervi kórképek diagnosztikájában, utánkövetésében és műtéti tervezésében – betekintést engedett az orvoslás 21. századi kihívásaiba, a modern technológiák kínálta lehetőségekbe. Elismerően szólt a közel évtizedes múlttal bíró pécsi szimulációs képzésről is, megemlítve az idén novemberben, kétmilliárd forintos felújítást követően átadott Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központot is, mely jelenleg Magyarország legmodernebb, Kelet-Közép-Európában is éllovas skill laborja.

A most 34 éves ortopéd-traumatológus szakorvos mesélt arról is, hogy mi motiválta a kutatóűrhajósi pálya kapcsán, milyen kihívásokkal kellett megküzdenie a kiválasztási folyamat során, és milyen embert próbáló kiképzésben készítik fel három másik magyar társával egyetemben. Előadása zárásaként hangsúlyozta a diákoknak: bízzanak magukban és a kitűzött céljaikban, kitartással, elszántsággal és szorgalommal az elérhetetlennek tűnő cél sem elérhetetlen.