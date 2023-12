Ha nem is teljes üzemben, de a következő hetekben is szinte minden nap nyitva tart a paksi jégpálya, ahol többféle program is várja majd a téli sport szerelmeseit. December 23-án, szombaton, a rendes nyitvatartási időben, 8 és 12 óra, majd 13-16 óra között, azután 17 és 22 óra között látogatható a pálya. A délelőtti órákban Jégre állító - Csap-Atom foglalkozás lesz 4-től 6, maximum 8 évesek részére, majd a szombati nap jégdiszkóval zárul.

Jelmezverseny karácsonyi csúnyapulcsival

A karácsony első napján, december 25-én Kori karácsony - Csap-Atom elnevezésű jelmezes, sorversenyes program várja 18 órától az érdeklődőket. A CsapAtom Sportegyesület karácsonyi jelmezversenyt is hirdet, amelyre 0-99 éves korig bárki nevezhet, sőt 99 éves kor feletti nevező különdíjra számíthat. Kamaszokat akár elővehetik a karácsonyi csúnyapulcsit is – jelezték a szervezők. A program itt is jégdiszkóval ér véget.

Újév napján zárva tart a pálya

Karácsony első napjától ismét teljes nyitvatartási időben üzemel a pálya, ahol Karácsony másnapján, december 26-án, kedden, majd december 29-én pénteken, jégdiszkóval várják a paksiakat az esti óráktól. December 30-án, szombaton Jégre állító - Csap-Atom programot szerveznek ismét 4-től 6, maximum 8 évesek részére a délelőtti órákban. Este 19 órától a Soulfood koncertje, utána pedig 17 órától zárásig ismét jégdiszkó színesíti a programot. Szilveszter napján 8-tól 18 óráig tart nyitva a KéptárKori, ahol Szilveszter a jégen címmel szerveznek programot. Január 1-jén a koripálya zárva tart, nem látogatható.