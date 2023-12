A „Balatontól a Dunáig vízen és két keréken” elképzelés lényege, hogy a Sió-csatorna tolnai szakaszán 85 kilométeres kajak-kenu-, valamint 70 kilométeres, folyam-menti kerékpáros útvonal létesüljön. A fejlesztés célja, hogy minél többen töltsék szabadidejüket hasznosan és aktívan, illetve, hogy az emberek a természetet járva váljanak egészségesebbé, és ismerjék meg a térség természeti szépségeit, történelmi, kulturális értékeit.

Fotó: Tolna Vármegye Önkormányzata

A most lezárult projekt részeként kisfilmek is készültek, amelyek a partnertelepülések – Sióagárd, Harc, Pálfa, Simontornya – természeti, építészeti értékeit, gasztronómiai és kulturális hagyományait mutatják be.