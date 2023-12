Tény, korábban reggelenként, mikor indult az élet, illetve a délután közepén a Szent László utca torkolatánál feltorlódott a sok autó. Itt fordulnak a főutcára a Bottyán hegyről, a Hermann Ottó lakótelepről, a tanítás kezdete előtt a Babits iskola felől jövők, s korábban gyakran több mint száz méteren állt a kocsisor, csak a második, harmadik lámpaváltás után lehetett tovább menni. Most, hogy kettő helyett három kanyarodó sáv van, legtöbb esetben az első zöldre mindenki átjut a kereszteződésen.

Gyors volt a váltás, éjjel mikor alig volt forgalom, átfestették az úttesten a forgalmi jelzéseket, és reggel már az új módi szerint mehettek az autók. Többen kifogásolták, hogy nem került ki külön jelzőtábla, amely jelezné a módosítást. Mi is megkérdeztük olvasóink véleményét, volt, aki szerint újra kellene gondolni ezt a változtatást, más szerint nem ártott volna terelő vonalakat is felfesteni. Az is okozott gondot, hogy éppen a változás reggelén leesett a hó, s az átmenetileg eltakarta az úttestre festett jelzéseket.

Történt az első reggelen a kereszteződés környékén két kisebb baleset, de egyiknek sem volt köze a forgalmi rend változásához. Az egyik a posta előtt történt, a másikat félreérthető udvariasságból, az elsőbbség lemondása okozta.

Máté Péter, a közgyűlés Fidesz–KDNP frakcióvezetője volt az átalakítás kezdeményezője, és mint a döntésben illetékes közgyűlési bizottság tagja, részt is vett a megvalósításban.

A programban szerepel a város közlekedésének jobbítása érdekében további beruházás, forgalomirányító lámpa-hálózat a korszerűsítése. Ma ugyanis, hogy zöldhullám legyen, naponta kell szinkronizálni a lámpákat, s többek között az sem tükrözi napjaink technikai színvonalát, hogy a zöld, sárga, piros üvegszemek mögött hagyományos izzólámpák világítanak. Esős időben gondot okoz néha az is, hogy beáznak a kábelek. Ezért tervezik, hogy az egész forgalomirányító rendszert korszerűre cserélik. Ez 100 millió forint körüli beruházás lenne, amit pályázati forrásból valósítanának meg.