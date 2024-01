Az év végén töltötte be a századik életévét Lily Ebert, aki miután túlélte a holokauszt borzalmait, elhatározta, hogy hátralévő életét arra teszi fel, hogy mesél a megtapasztalt szörnyűségekről, azért, hogy mindez soha ne történhessen meg újra. A jó kedélyű, nyitott idős hölgy derűjével, őszinteségével, fáradhatatlanságával, lelki erejével a legfiatalabb korosztálynak is különleges példát mutat immár hosszú évek óta. Munkásságát mára világszerte ismerik és elismerik, 2022-ben a magyar államtól megkapta a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét is, majd tavaly III. Károly tüntette ki a Buckingham palotában, ahol a legnagyobb elismerést vehette át: a Brit Birodalom legkiválóbb rendjének tagja lett.

TikTok sztár lett a dédi

Engelman Lívia 1923. december 29-én született Bonyhádon egy hatgyermekes ortodox zsidó család legidősebb gyermekeként. Alig több mint húsz évesen, 1944-ben családjával Pécsen át Auschwitzba deportálták. Édesanyját, Béla és Berta testvérét a nácik a megérkezésüket követően azonnal megölték. Lily a szörnyűséget két húgával túlélte, az amerikai csapatok szabadították fel őket. A bonyhádi lány a táborban megfogadta: ha túléli a borzalmakat, elmeséli a világnak mi is történt ott valójában. Először Svájcban, majd Izraelben telepedett le, ma Londonban él népes családja körében, Lilynek három gyermeke, tíz unokája és 37 dédunokája van. Korábban előadásokat tartott iskolákban, egyetemeken a holokausztról, ám a koronavírus járvány okozta kijárási korlátozások miatt ez leállt. Dédunokája, az akkor 17 éves Dov Forman ekkor indította el TikTok oldalát, amelyen a fiatalok hamarosan elárasztották Lilyt a holokauszttal kapcsolatos kérdéseikkel, mára pedig már több mint kétmillióan követik őket.

Próbáljunk emberek maradni

Béla öccséről egyébként szinte semmi, még a születési anyakönyvi kivonata sem maradt fent. Ezért is volt különleges, hogy Lily Ebert nemrégiben mesébe illő módon visszakapta Béla iskolai könyvét, amelyet egy bonyhádi régiségkereskedő, Brauer Zsolt talált meg és azonosított, ugyanis a kisfiú írása és neve olvasható benne: Béla maga írta bele héberül. A dédunoka, Dov Forman tavaly ezért érkezett Bonyhádra az édesanyjával, hogy átvegye a dokumentumot és eljuttassa Lilynek.

– Ha ezt az egyszerű dolgot a világ megtanulná, hogy nem a vallás számít. Semmi különbség nincs: mi zsidók vagyunk, de lehetünk katolikusok, protestánsok, a jóisten egyformának teremtett, emberek vagyunk. Az a fontos, hogy úgy legyünk egymással, amire a jóisten nevelt. És próbáljunk emberek maradni – fogalmazott korábban.

A brit uralkodó levélben köszöntötte Lilyt

Dédunokájával, Dov Formannal közös könyve két évvel ezelőtt jelent meg, amely sokáig vezette a bestseller listákat. A Lily fogadalmában nem csak a borzalmakról mesél, de reményt is ad az olvasóknak, mégpedig azt, hogy a rossz napok után jönnek a jók. A könyv egyébként magyarul is megjelent, előszavát Károly brit király, akkor még trónörökös írta, aki nem felejtette el felköszönteni századik születésnapján sem. A király egy szívhez szóló levéllel és virágokkal köszöntötte a magyar holokauszt-túlélőt.