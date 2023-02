Közösségi oldalukon ismertetik: Lily gyermekkorának helyszíne Bonyhád volt, ahonnan húsz éves korában hurcolták el édesanyjával és testvéreivel együtt. A Perczel Mór utcában, egykori családi házuk elé 2022-ben botlatókövet helyeztek el. A botlatókövek Bonyhádon olyan házak elé kerültek, melyek a legutolsó szabadon választott lakhelyei voltak azoknak a családoknak, amelyeket koncentrációs táborokba hurcoltak.

– Nekünk, a szomszéd településen élőknek helytörténeti vonatkozása miatt is érdekes lehet a memoár, hiszen Hőgyészt is megemlíti a Szakály-Hőgyész vasútállomás vonatkozásában. Lily többek között megfogadta, ha túléli az auschwitzi haláltábort, elmeséli az igazságot. Ahogy a többi hasonló témájú könyvnél, a fülszövegben itt is olvasható „beszámolóiban felfénylik a remény, hogy ilyen alávaló gonoszság soha többé nem történhet a világban.”

A könyv nem olvasható el elégszer! Legfőképp azért, hogy az ember ne botoljon ekkorát még egyszer, maximum azokon a bizonyos, emlékül elhelyezett utcai botlatóköveken! – tájékoztattak.