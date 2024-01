Sokan viselték nehezen a kényszerű visszavonulást, sőt, voltak, akik emiatt komoly lelki traumát szenvedtek el, orvosi segítségre szorultak. A vírus ugyan most is velünk van, a nyilvánosan közölt adatokból könnyen kiolvasható, hogy sokakat betegít meg napjainkban is a covid valamely variánsa, a járvány és a tömegeket félelemben tartó veszélyérzet viszont már a múlté.

Mostanra újra felpezsdült a világ és mi, emberek is egyre nagyobb nyíltsággal fordulunk ismét egymás felé. Ehhez pedig kiváló terepet biztosítanak az előttünk álló hetek. A farsang időszakában újra élettel, zenével, és emberzsivajjal telhetnek meg a rendezvényterek. Ki is használják ezt a farsangi bálok szervezői: önkormányzatok, civil szervezetek, vendéglátóhelyek, iskolák s munkahelyi kollektívák is.

Olvasva a meghívókat és a beszámolókat, úgy tűnik, mintha megnőtt volna a báli kedv. Még akkor is, ha a korábbiakhoz képest megdrágult az élet, így egy-egy ilyen programon való részvétel is többe kerül.

Ráadásul e bálok egy része jótékonysági célú, amikor talán könnyebben nyílik az erszény, és a jót tenni öröme megsokszorozza a táncos kedvet. Merthogy a szórakozás mindenkinek jár, ki így, ki úgy igényli azt. Úgy tűnik, ha lassan is, de visszatérhetünk végre a régi életünkhöz.