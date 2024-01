Jó szezon van a vadásztársaságok mögött, kiváló a vadállomány, sorra jönnek a külföldi vendégvadászok is. Az alsónánai Nimród Vadásztársaság elnöke, Lele Lajos elmondta, visszajáró vendégvadászaik vannak, akik főleg Szlovákiából és Ausztriából jönnek hozzájuk. Most is – mint mindig – sikerült kedvükre való vadakat, főleg bikákat, ejteniük.

Egerszegi Gábor vadőr és Csomós István egy szép szarvasbika trófeával

Eredményes évet zárt a Nimród Vadásztársaság, amely 3400 hektáros vadászterülettel rendelkezik. Harminckét tagjuk van, közülük húszan már elmúltak hatvanévesek. Amikor lehet, pályáznak, így tettek tavaly is, a nyert összegből néhány új eszközt sikerült vásárolniuk a társaságnak.

Ajándékot kaptak az óvodások, iskolások

Lele Lajos elmondta, náluk már hagyomány, hogy minden évben karácsony előtt egy ajándékcsomagot készítenek az óvodásoknak, iskolásoknak. Így történt idén is, a gyerekek nagyon örültek az ajándékoknak.

– A covid alatti két év rányomta a bélyegét a vadászatra – tette hozzá az elnök. – Tavaly már fogadhattunk olasz vadászokat, és jöttek a szlovák és osztrák vendégek is. A vadásztársaság működésének fenntartásához ugyanis elengedhetetlenek az ebből adódó bevételek. Némi hozamot jelentenek még a vadhús értékesítéséből befolyó összegek. Van saját vadhűtőnk, idén egy kiló vadhúsért a felvásárló 600 forintot fizet. Ez némi emelkedést jelent, hiszen évekig 200 forintnál nem adtak többet, annak ellenére, hogy például tavaly a legnagyobb gondot a vadak etetése okozta. A takarmány ára sokat emelkedett – mondta Lele Lajos.

Az alsónánai iskolások, óvodások kaptak idén is ajándékcsomagot a vadászoktól, a kép jobb szélén Lele Lajos, a vadásztársaság elnöke (Beküldött fotó)

Bátaszéken a tagságé a vadászati lehetőség

A bátaszéki Keskenyi Földtulajdonosi Vadásztársaság elnöke, dr. Vass János elmondta, ők is jó évadot zártak.

– Szerencsére minket nem érint a külföldi vendégvadászok fogadása. A gazdálkodásunknak ugyanis más a struktúrája, nem a nagyvadak jellemzik a vadászatot. Nálunk őzbakra, vaddisznóra, nyúlra, fácánra lehet vadászni. Tavaly ennek ellenére volt két spanyol vadász vendégünk, akik őzsutákat lőttek ki. Nagyon elégedettek voltak. A mi vadásztársaságunknak más a célja, elsősorban a tagságnak szeretnénk minél több vadászati lehetőséget biztosítani. A 49 tagból 10-15 az, aki aktívan – hetente legalább kétszer – vesz részt vadászaton. Nálunk az éves bevétel a tagdíjból és a vadhúsból jön össze – tette hozzá dr. Vass János. – A területünk nagysága 5800 hektár, mely több száz gazdálkodóé. Aki vadászni szeretett volna a földtulajdonosok közül, azokat mind felvettük tagnak. Az elmúlt három évben 48 új lest csináltunk, etetőket, itatókat helyeztünk ki.

A szarvasbika szezonban főleg a saját tagjaik lövik a vadat. Eddig kiemelkedően szép példányt még nem lőttek, igaz, ezen a területen főleg úgynevezett váltóvadak (kisebb szarvasok) vannak, mondta az elnök.

Mit tehetnek az autósok, ha vaddal ütköznek?

A teendők köre nem változott: vadgázolás esetén azonnal hívni kell a rendőrséget, akik nagyon részletesen elvégzik a helyszínelést. Pontos leírást kell adni az eseményekről, érdemes rengeteg videó és fényképfelvételt készíteni, illetve rövid időn belül fel kell venni a kapcsolatot a vadásztársasággal. A piacon elérhetők kifejezetten vaddal történő gázolás esetére térítő kiegészítő felelősségbiztosítások, de ezek általában maximum félmillió forintig vállalják a károk megtérítését. Remélhetőleg a piaci szereplők a törvénymódosítás hatására kifejlesztenek egy valós védelmet nyújtó kiegészítő biztosítást az ilyen esetekre. Jobban kell figyelni a vadveszélyes útszakaszokon, főleg este és éjszaka és nem árt a kocsira szerelni hanghatáson alapuló riasztót sem.