Idén a tavalyihoz képest több nagy teljesítményű traktort, erőgépet mutattak be a forgalmazók. Tolnából is volt néhány kiállító, és csoportosan, egyénileg is sok gazdálkodó utazott fel vármegyénkből a fővárosba, hogy megtekintse milyen új eszközöket, gépeket, traktorokat kínálnak a gyártók, no és persze mennyiért.

A Magtár Kft. standjánál sokan megálltak

Egy szekszárdi telephellyel rendelkező cégbe is belebotlottunk. A Magtár Kft. 1989 óta foglalkozik mezőgazdasági gépek forgalmazásával, pótalkatrész ellátással, valamint az értékesített gépek teljes körű szervizelésével. Ügyfelei közé tartoznak a nagy és közepes méretű gazdaságok, valamint a családi gazdálkodók és az őstermelők is. Sokan megálltak a standjuknál.

Sok volt a fiatal érdeklődő

Érdemes megjegyezni, hogy a látogatók többsége középkorú vagy annál fiatalabb gazdálkodó volt, akik családostól, nem ritkán babakocsiban tolt kisgyermekekkel érkeztek. Talán ez a látvány is jelzi, hogy generációváltás zajlik az agráriumban.

Beküldött fotó

A kiállított traktorok többségét fiatalok, gyerekek próbálták ki, szerencsére a gyártók ezt nem nézték rossz szemmel. Minden pavilonban készséggel álltak az érdeklődők rendelkezésére. A gazdák a területalapú támogatások jelentős részét már kézhez kapták, az agrár-környezetgazdálkodási támogatás utalására pedig hamarosan sor kerül. Van tehát miből tervezgetni.

Előbb körülnéztek, majd vásároltak

– Szántóföldi permetezőt és egy 75 lóerős traktort szeretnék vásárolni – mondta az egyik szekszárdi gazdálkodó, aki a fiával jött el a kiállításra. – Több típus is tetszett, majd meglátjuk mennyi pénzt tudunk összeszedni – tette hozzá.

Egymást érték a szakmai előadások

A gépkiállítások mellett minden nap szakmai programokkal is várták az érdeklődőket. Érdekes témákat vettek napirendre a különböző pavilonokban tartott előadásokon. Az egyik előadó azt mondta, már most látszik, hogy az idei a várakozás éve lesz.

A mezőgépgyártás kihívások előtt áll: az elmúlt években a környezetben és az éghajlatban végbement változásokra reagálva fejleszteni kell a hagyományos gabona-, olajos- és rostnövények termesztésének technológiáját. De ugyanígy a más növények termesztéséhez, valamint az állattartás bővítéséhez szükséges műszaki megoldásokat is. Utóbbiakat elsősorban a feldolgozóipar igényei szerint.

Hamarosan lehet majd pályázni

A Vidékfejlesztési Pályázatok megnyílásával hamarosan jelentős mértékű forrás érkezik az ágazatba, és a kedvezményes hitelek mellett ismét egyre vonzóbbá válhatnak a piaci kamatozású termékek is. Fontos, hogy e források felhasználása támogassa a hazai gépgyártás fejlődését.

A Mezőgépgyártók Országos Szövetsége és az MBH Bank képviselői egyaránt hangsúlyozták, ahhoz, hogy tartósan javuljon az agrárium helyzete és ellenállóképessége, fenntartható gazdálkodásra, hatékony termelési módszerekre van szükség.

Apám így csinálta korszak

Véget ért az „Apám is így csinálta” korszak a mezőgazdaságban, ezt mindenkinek tudomásul kell vennie, ellenkező esetben nagyon rosszul jár, aki nem így tesz – mondta Harsányi Zsolt, az AXIÁL Kft. tulajdonos ügyvezetője. A vetésváltás, az új növények megtalálása és az öntözés mind-mind olyan kihívást jelentenek, amelyekre az ágazatnak meg kell találnia a megfelelő választ.

A mezőgazdaság sem válságálló

Olyan mítoszok dőltek meg, mint például az, hogy a mezőgazdaság válságálló, hiszen kiderült, hogy nem az, hangzott el egy másik előadáson.

Most már nem az a kérdés, hogy a fejlett világ hozzájut-e az élelmiszerhez, hanem az, hogy hogyan és milyen áron. – Tíz-húsz éve arról beszélünk, mi lesz, ha Ukrajna idejön, eddig nem foglalkoztunk ezzel, most itt vannak és látjuk, mi történt – hangsúlyozta Hollósi Dávid, az MBH Bank egyik ügyvezető igazgatója.