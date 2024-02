Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) szerint a különböző válságok mellett az egyéni médiahasználat okozta elmagányosodás világszerte érezhető és kezelendő probléma, amit most az Ifjúságkutató Intézet szóversenye is alátámaszt - írták a közleményben.

Felidézték: a HarperCollins kiadó felmérése szerint a 2023-as év kifejezése az AI lett, jelezve, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tartalmak száma nőtt leginkább a közbeszédben. A Merriam-Websternél a hiteles szó végzett az élen, amit szintén a mesterséges intelligenciával kapcsolatos diskurzussal magyaráztak, míg az Oxford University Press kiemelt szófordulata a "rizz" szlengkifejezés volt, amely stílust, vonzerőt jelent - ismertették.