120 ÉVE „Dr. Hollós László kecskeméti főreáliskolai tanár, Hollós Alajos szekszárdi ügyvéd fia, a magyar tudományos Akadémia megbízásából megirta »Magyarország gastreromycetái« (gombái) cz. szakmunkáját, melyet a magyar tudományos Akadémia mathematikai és fizikai osztály ülésén Mágocsy Ditz Sándor mutatott be” – adott hírt a szekszárdi tudós szakmai tevékenységéről és sikeréről a Tolnamegyei Közlöny 1904. február 25-i száma.

120 ÉVE „megdöbbentő gyermekgyilkosságról” számolt be a Tolnamegyei Közlöny 1904. február 25-i száma. „Értesítik lapunkat Tolnáról, a hol Veszprémy Győző cselédje: Péri Zsuzsanna 19 éves leányzó egy fiú gyermeknek adott életet és azt megfojtotta, azután elásta a pinczében. A szívtelen anya szörnyű bűne kitudódott és a csendőrség feljelentette a szekszárdi kir. ügyészségnek.”

120 ÉVE „furfangos módon szerzett magának szép summa pénzt egy gazember” – örökítette meg az esetet a Tolnamegyei Közlöny 1904. február 25-i száma. „Dombóváron majd minden úri házhoz egy jól öltözött fiatal ember állított be egy gyűjtőívvel és a következő mondókával : »A nagyságos asszony kéreti, szíveskedjék egy szegény kórházi beteg számára valamit aláírni.« Több helyen kérdezték, hogy milyen nagyságos asszony. »A főbíróné nagyságos asszony« volt a válasza, »Hát kicsoda maga ?« kérdésre pedig azt felelte, hogy ő az új inas. Egyik úri ember kérdezte tőle, mióta szolgál ott, mire azt felelte, hogy csak két napja. »Az nem lehet, hisz tegnap még a régi huszár adta rám a kabátomat!« méltatlankodott az úri ember, de a csaló nem jött zavarba, azt mondta, hogy ő már ott volt, de a régi inas még nem vetette le a ruhát, most alakítja át a szabó az ő termetére. Erre aztán az illető úri ember is aláirt egy pár koronát. Nagy volt azonban csodálkozása, mikor egy pár nap múlva meglátogatta a főbírót s megint csak a régi huszár fogadta. Ekkor aztán kisült a turpisság, de a szélhámosnak már üthették a nyomát bottal.”