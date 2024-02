Jelentős előrelépés történt a projekten tavaly, augusztusban módosították a kivitelezési szerződést, amellyel a megvalósítás, az építés fázisába lépett a Paks 2 beruházás. Jelenleg is folynak a munkák a legszigorúbb környezetvédelmi és műszaki előírások betartása mellett – számolt be Rákóczi Péter. Paks II. kommunikációs igazgatója jelentős nemzetközi projektnek nevezte az atomerőmű-bővítést, ahol a Roszatom a fővállalkozó, de mellette olyan nagy presztízsű nemzetközi vállalatok vannak jelen, mint a Framatome, az Alstom, a Siemens vagy a Bauer, amely jelenleg végzi a talajszilárdítást. Természetesen magyar cégek is jelen vannak: több mint száz hazai vállalkozás dolgozik a projekt megvalósításán, amely szerinte rendkívül örömteli.

Minden adott a beruházáshoz

Rákóczi Péter kiemelte, hogy a szerződésmódosítás mellett a nemzetközi környezet is adott ahhoz, hogy a Paks II. projekt megvalósulhasson: az atomenergia békés célú felhasználását nem sújtják szankciók. Az Európai Unió Tanácsa által az év végén elfogadott, korlátozó intézkedéseket is tartalmazó, Oroszországgal szembeni 12. szankciós csomagban ráadásul a Paks II. projektet külön is nevesítik a kivételek között – hangsúlyozta.

A mintegy 40 futballpályányi területen folyamatosak a talajelőkészítési munkálatok, amelyek három nagyobb egységre tagolhatók. Ezek egyike a talajkiemelés, amelynek során 1,5 millió köbméter föld kitermelése történt meg. A második munkarész a résfalazás, amely tavaly szintén lezajlott, 2,7 kilométer hosszan, jelenleg pedig a harmadik munkarész, a talajszilárdítás zajlik a telephelyen – tájékoztatott a kommunikációs igazgató.

A részletek az eddigi munkákról

A tavalyi év nem volt eseménytelen a területelőkészítési munkákat illetően, megkezdődött a munkaterületet körbehatároló vízzáró résfal építése, amely év végére be is fejeződött. Ez a szomszédos, üzemelő erőmű védelme érdekében fontos – mondta a tavaly zajlott feladatok részletekről Szulovszky András, a Paks II. programelem-felelőse, akitől megtudtuk, hogy a résfal változó mélységű, átlagosan mintegy 30 méter mély, vastagsága egy méter. Ezzel párhuzamosan folytatódtak a talajvízszint feletti földkiemelési munkák. A múlt év a 6-os blokki területről szólt, itt több mint 600 ezer köbméter talajt emeltek ki, amellyel összesen 1,5 millió köbméter kitermelésénél tartanak, amely még csupán a talajvízszint feletti földrészt jelenti. A többi idén folytatódik – jelezte Szulovszky András.

A jelenleg zajló, talajszilárdítási műveletről is beszélt. Mint mondta két itteni keverőtelepen állítják elő azt a cementes zagyot, amely a talajszilárdítási munkák elkészítéséhez mint kötőanyag szükséges. Ezt keverik össze a meglévő talajjal és ebből lesznek a talajoszlopaik, amelyből szám szerint 75 ezer készül a Paks II. atomerűmű építési területén, amelyek feladata, hogy kellő szilárdságot adjanak a talajnak. A talajszilárdítás az év második felére lezárul azon a területen, ahol a mély munkagödröt kialakítják majd. Miután elkészül a talajszilárdítással biztosított vízzáró réteg, utána kezdődhet meg a földkiemelési munka, a mély munkagödör kialakítása az 5-ös blokknál.

A kiszolgálóépületek is készülnek

Nem csak az új blokkok közvetlen területén, hanem mellette is zajlik az építkezés, itt a kiszolgálóépületek, a betonüzem, az acél-összeszerelő üzem, raktárak, csarnokok, irodaépületek kivitelezése zajlik. Emellett a tervezőasztalnál is folyamatos a munka: sorra érkeznek a kérelmek az Országos Atomenergia Hivatalhoz a különböző épületek vagy nagyberendezésekhez kapcsolódóan. További részleteket a Szinergia Magazinban hallhatnak a beruházásról.