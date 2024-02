A polgármesteri hivatal engedélyezett álláshelyeinek száma 179 fő, 23 pozíció viszont betöltetlen. Így bőven van hely új munkatársaknak a városházán. A pénzügyi bizottság tagjai most arról döntöttek, támogatják hogy új anyakönyvvezetővel bővüljön a szakmai stáb. A leendő szakember megbízása egyelőre határozatlan időre szólna.

Szintén döntés született arról, hogy a hat főből álló Igazgatási Osztály birtokvédelmi ügyintéző álláshelyére is pályázatot írnak ki, valamint ugyanígy tesznek Beszerzési és Jogi Osztály esetében. Mindkét megbízás határozatlan időre szólna. A bizottság tagjai ezek mellett arról is döntöttek, támogatják a Szőlőhegyi Óvoda vezetőjének arra irányuló kérését, hogy az ottani bölcsődei csoportba egy kisgyermeknevelőt is felvegyenek.