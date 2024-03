Könnyű ráhúzni az Elvált nők klubja című, Olivia Goldsmith regénye alapján készült filmre, hogy a megcsalt, elhagyott nők kedvence, de szerintem azok számára is roppant szórakoztató tud lenni, akiket nem érint ilyen válság. Én például nagyon kedvelem ezt a közel harminc éves alkotást, amely számomra örökifjúvá teszi a főszerepet alakító nagyszerű színésznőket: Bette Midlert, Goldie Hawnt és Diane Keatont. Az akkor még egészen fiatal Sarah Jessica Parker is feltűnik a színen mint az egyik férj új szerelme, az elhagyott nők egyik szövetségeseként pedig az addigra már két Oscar-díjat is magáénak tudható Maggie Smith is szerepel a filmben.

A történet 1969-ben indul, amikor egyszerre diplomázik le négy lány: Cynthia, Elise, Brenda és Annie. Négy elválaszthatatlan jóbarát, akik örök segítséget és barátságot fogadnak egymásnak. Az évek múlásával azonban messze kerülnek egymástól, s egy szomorú tragédia, Cynthia öngyilkossága hozza ismét őket össze néhány évtized múltán. Kiderül, hogy nagy szükségük van egymásra. Mindhárman elváltak és mind lelkileg, mind anyagilag csúnyán rászedték őket. A közös trauma egységbe kovácsolja őket, elmés bosszúra készülődnek az exférjek ellen, hogy „visszafizessenek” nekik mindent, kamatostól.

Elvált nők klubja, Film Cafe, péntek, 18.50.