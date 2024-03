A legkisebbeknek játszósarkot rendeztek be, a nagyobbakat pedig kézműves programok és bábjáték is várta – tudtuk meg Kissné Hóner Gabriellától, sióagárdi művelődésszervezőtől. A településen szokás az is, hogy húsvét előtt a helyi iskola pedagógusai szintén bekapcsolódnak a programokba, így idén tavaszváró játékokkal készültek. Mindezeket követően pedig egy asztali bábjátékot tekinthettek meg a gyerekek és szüleik, nagyszüleik.