Ferenczi Ildikó intézményvezető mellett idén is Magyar Mária intézményvezető, ápoló, Hanuszka Judit osztályvezető, ápoló és Zakál-Jávor Tímea minőségügyi felelős vettek részt az elméleti és gyakorlati tudást is próbára tevő versenyen. A célt, miszerint „hozzák a tavalyi eredményt”, sikerült teljesíteni: tizenhat csapat között a harmadik helyen végeztek. Még egy különdíjat is bezsebeltek ötletes, színes bemutatkozásukért. Azt, hogy boszorkányos ügyesség kell az idősek ellátásához és a megfelelő körülmények megteremtéséhez, kiderült az ötletes versikéjükből, amellyel bepillantást engedtek hétköznapjaikba, feladataikba. Mindezt természetesen a témához illő jelmezben, azaz boszorkánynak öltözve – számolt be a TelePaks.

A Szoci boszik azonban nemcsak a varázsigék terén álltak helyt, hanem a tesztkérdések megválaszolásában és a gyakorlati feladatok megoldásában is. Utóbbiban már visszatérő elem az újraélesztés, de egyéb szituációkban is bizonyítaniuk kellett rátermettségüket. Csupán négy ponttal maradtak le a dobogó legfelső fokáról és kettővel a második helyezésről, amellyel joggal elégedett a csapat. A verseny további részleteiről itt olvashatnak.