Aktív gyülekezetvezetőként 1991-ig tevékenykedett. A gyülekezet ebből az alkalomból születésnapi köszöntővel tisztelgett és emlékezett meg az ünnepelt részvételével a vasárnapi istentiszteleten.

Az egykori lelkipásztorral néhány éve lapunk munkatársa is beszélt, az interjúban Korvin János egyebek mellett arról is szólt, hogy fiatalemberként, 1944-ben ő is részt vett apja munkájában, a paksi pünkösdi gyülekezet létrehozásában. Beszélt a kezdeti üldöztetésről és arról is, hogy mi a kulcs az örök élet kapujához.