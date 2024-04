Az autizmus világnapjához kötődően az egész világon kék pólót húznak az autistákat képviselő és támogató csoportok, sőt sok helyen épületeket is kék fénybe öltöztetnek. Vizdár-Lőczi Gizella, az ESŐMANÓK Tolna Megyei Autistákért Egyesület elnökségi tagja elmondta, ők is próbálkoztak már ezzel Szekszárdon. Mesélt a jótékonysági futásról és az idei évre tervezett programjaikról is és megtudhatjuk tőle, hogy milyen nehézségeik vannak az autizmusban érintetteknek.