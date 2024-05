Ennek köszönhetően végakaratában is kiemelte: halála után lélekben Budapest mellett Tolnán is jelen szeretne lenni. Sajnos, amikor 2019-ben eltávozott az élők sorából, nem tudták hamvainak egy részét itthon is végső nyugalomra helyezni.

Mára ez az akadály elhárult, hiszen Rühl Gizellának, a TolnaArt alelnökének, Baksainé Kenessei Évának, Tolna város önkormányzati képviselőjének, és Soltész Juditnak, Tóth János élettársának köszönhetően a felejthetetlen életművet maga mögött hagyó televíziós végső kívánsága megvalósulhatott.

A Hír.FM magazinműsorában Baksainé Kenessei Évával és Soltész Judittal beszélgettünk a kivitelezésről és Tóth János életművéről.