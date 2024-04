Sokak szerint csak Alfred Hitchcock legendás horrorjában, a Madarak című filmben fordulhat elő olyan eset, amikor ártatlannak tűnő szárnyasok emberekre támadnak. Pedig ilyen esetből a valóságban is egyre több történik. Idehaza az elmúlt években egyre több olyan esetet hallani, amikor emberre is támadnak a varjak.

Emberre is támadnak a dolmányos varjak. Fotó: Shutterstock. Fotó: Shutterstock

Jó oka van, hogy emberre is támadnak a varjak

Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szóvivője portálunk érdeklődésére azt mondta, a dolmányos varjak most épp a fiókáikat nevelik, ilyenkor pedig minden erejükkel azon vannak, hogy táplálják és védjék a kicsinyeket, ha kell a testük által is.

A fiatal madarak a következő hetekben kezdik elhagyni a fészkeket, de mivel eleinte még nem igazán tudnak repülni, ezért elsőként csak a fészek alatti talajra szállnak le, majd onnan próbálnak újra és újra elrugaszkodni. Ilyen esetekben viszont a szülők mindenre támadnak, ami néhány tíz méternél közelebb megy a fiókájukhoz. Legyen szó egérről, elefántról, oroszlánról, vagy éppen emberről. Márpedig a városi környezetben utóbbi faj egyedeiből van a legtöbb.

Ne rémüljünk meg, ez csak erőfitogtatás

Orbán Zoltán azt is elmondta, az, hogy dolmányos varjak támadjanak emberekre, egyelőre nem jellemző, a legtöbb ilyen eset a fővárosban történt, ahol rendkívül sűrűn lakottak a területek és sok a városba beköltözött madár is. A szakértő szerint akkor, ha egy madár emberre támad, nincs más dolgunk, mint szembefordulni az állattal és hangos hangot hallatva élénk kézmozdulatokkal elhessegetni a szárnyast.

Mi tehetünk róla

A szakértő szerint a legnagyobb probléma az, hogy a varjak természetes élettereit gyakorlatilag elpusztítja a civilizáció. A mezőgazdaság számára egyre nagyobb területeket vonnak be a szántóművelésbe, eltűntek varjak számára fontos gyepes, legelős táplálkozó területek, és az emberek kivágták azokat az erdőfoltokat, ahol ezek a madarak évtizedek óta fészkeltek.

A mezőgazdasági védekezés során ráadásul a dolmányos varjak számára fontos táplálékként szolgáló rágcsálók tömege is elpusztul, ez pedig még inkább kiszolgáltatottá teszi a madarakat az eredeti, természetes élőhelyükön, így egyre közelebb költöznek az emberek lakta, városi környezethez.

Ezek a varjak nem azok

A dolmányos varjú nem azonos az egyre több hazai városban, köztük Szekszárdon és Dombóváron is nagy populációban jelenlevő vetési varjúval. Előbbi faj is ragadozó. Főleg rovarokat, kisebb emlősöket, madarakat és dögöket eszik, de nem veti meg a növényi eledelt sem. Lehet állandó, de kóborló is. A költési szezonon túl, laza állományokban akár 18-20 madár is együtt mozog a város különböző területén, főként nagyobb nyíltabb térségekben és ott, ahol koncentrált táplálkozási lehetőségek adódnak. Eredetileg mezőgazdasági területekkel határos erdőkben, facsoportokban, mocsaras területek fáin fészkelt.