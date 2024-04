A tanúsítványokat – a résztvevő tanulók élménybeszámolói után – Fülöp Mónika igazgató nyújtotta át a fiataloknak az intézmény könyvtárában. Mint azt köszöntő beszédében egyebek mellett hangsúlyozta, az Europass mobilitási igazolvány igazolja a mobilitási program során megszerzett tudást, képességeket. Ez az igazolás pedig Magyarországon és Európában egyaránt előnyt jelent az álláskeresésnél.

– Iskolánk több, mint húsz éve szervez külföldi gyakorlatokat – mondta el lapunknak az igazgató. – Kezdetben, 2007-től a Leonardo, később pedig Erasmus+ pályázatok révén utazhattak diákjaink Németországba. Itt családi gazdaságokban, családoknál elszállásolva tölthettek el négy-tizenkét hetet, ismerkedve a helyi körülményekkel és mindenekelőtt a magas szintű munkamódszerekkel.

A tavalyi év hozta el annak a lehetőségét, hogy iskolánk bővítse a partnerintézmények körét. Hentes és húskészítmény-készítő tanulóink a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum szervezésében utazhattak budapesti és székesfehérvári diákokkal Dániába, Roskilde városába, ahol a csapatot a Danmarks Slagteriskole ZBC fogadta.

Ugyanakkor nyitott volt arra, hogy a Rendészet és közszolgálat szakos tanulóknak is gyakorlati lehetőséget biztosítson. Egy másik dán intézménnyel, a JU Århus Green Academyvel is kapcsolatba kerültünk, ezáltal a Mezőgazdaság és erdészet szakos fiataljaink is lehetőséget kaptak tudásuk bővítésre. Mindent összegezve, számos olyan tapasztalatot szereztek, amit kétségkívül itthon is tudnak majd kamatoztatni.