– A helyi adóforintokat idén is visszaforgatjuk a városnak a támogatások, a város üzemeltetése, az intézmények működtetése és beruházások formájában azért, hogy a paksiak komfortosan élhessenek, és Paks tovább fejlődjön – hangsúlyozta Szabó Péter polgármester a helyi nagyadózóknak tartott hagyományos rendezvényen az Erzsébet Nagy Szállodában. A polgármester a város nagyadózóin keresztül minden paksi vállalkozásnak köszönetet mondott, majd ismertette az elmúlt időszak eredményeit és a jövőbeni terveket – írta meg a TelePaks.

Emlékeztetett: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter paksi látogatásakor arról tájékoztatott, hogy Magyarország kormánya előtt van egy városfejlesztési terveket támogató előterjesztés, mely szerint negyvenmilliárd forint érkezik majd a városba a Paks 2. beruházáshoz kötődő városi fejlesztésekre. – Ezekből hosszú távon a nagyadózók is profitálnak, úgy, ahogy a paksi atomerőmű építésének és üzemelésének előnyeiből is. Pakson sok munkalehetőséget biztosít a Paksi Atomerőmű, és beszállítói is sok munkahelyet generálnak. Köszönet ezért és a jó együttműködésért – tette hozzá Paks polgármestere.

A közhatalmi bevételek a város összes bevételének 49 százalékát teszik ki, ez mintegy 9 milliárd forint helyi adókból származó bevételt jelent. – A mai nap is azt szimbolizálja, hogy nagy tiszteletben tartjuk a Pakson működő vállalkozásokat, mert részben az ő vállukon állunk, a másik rész az állami normatív támogatások, és aki befizet a kasszába, annak a véleményét nagyon erősen figyelembe kell venni, meg kell hallgatni, és a javaslatait be kell építeni a jövőbeni tevékenységünkbe – mondta a fogadáson Leber Ferenc, Paks alpolgármestere, aki kiemelte, eddig is az volt a cél, hogy minél több szolgáltatást biztosítsanak a város lakóinak, és a lehetőségeikhez mérten ezt a jövőben is megteszik. Az ünnepségről további részleteket a TelePaks oldalán olvashatnak.