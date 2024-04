Az elismerés elnyerésének szigorú feltételei voltak, ezt igazolja a kiírásból idézett szövegrész: „Azoknak a cégvezetőknek a pályamunkáit várjuk, akiknek ambíciója és sikervágya rendíthetetlen, ugyanakkor teljesítménye túlmutat az egyéni sikereken. A díjra jelölt vezető kellő önismerettel rendelkezik, tudja, hogy merre tart, mit szeretne elérni, és haladásra ösztönzi kollégáit is.

Bátor és előrelátó, az eddig elért eredmények jegyében pedig felkészült, hogy kreatív és innovatív ötletek mentén építse tovább vállalkozását.” A zsűriben pedig az üzleti élet kiemelkedő szereplői, az állami és tudományos szféra jeles képviselői, a verseny korábbi díjazottjai kaptak helyet. Olyan személyek tehát, akik szakmai tapasztalatukból és rendkívül piac ismeretükből adódóan rálátnak a magyar felső vezetők teljesítményére.

Pataki Zoltán a teol.hu podcast vendégeként többek között arról beszélt, hogy miként érte ez a jelentős elismerés. Mint azt kijelentette, a díjat nem elsősorban saját érdemének tulajdonítja, ebben benne volt az egész csapat – tehát a szekszárdi gyár kollektívájának – kiemelkedő munkája. A vezető arról is beszélt, hogy miért fontos számára és munkatársai számára a vármegye székhelyének tisztán tartása. S azt is áttekintette, hogy hol tart azon, egy éve megfogalmazott célkitűzése, mely szerint a céget közelebb kívánja hozni a városhoz. A podcast hallgatói olyan érdekességet is megtudnak, hogy a szekszárdi gyár a világ mely távoli vidékekre szállítja minőségi termékeit.