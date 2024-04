Bútorokat cseréltek Szekszárdon, a kórház gyermekosztályán. Szerdán délután jött néhány fiatal, az előtérben gyorsan összepakolták a régi elnyűtt székeket, asztalokat és hoztak helyettük kicsi, színes, kék, rózsaszín, fehér, piros, asztalkákat, székeket. Hogy a gyerekek, akik érthető módon félve jönnek a kórházba, az ajtón túl rögtön a méretükre tervezett, vidám színű kis bútorokkal találkozzanak.

Az ötlet, hogy segíteni kéne tavaly, kevéssel karácsony előtt született a Gyűszű birtokon lévő Mokka Cafe & Waffel Barban, ahol különféle művészetek művelői is találkoznak, s meg is alakították a Mokk’Art egyesületet. Gyűjtőakciót kezdtek, mondta Szabó Berni, az egyesület elnöke, s mert látták, hogy a gyermekosztály várótermében felnőttek méretére készült öreg bútorok vannak, elsőnek ennek cseréje lett a cél.

A szerző fotója

Megbeszélték a részleteket dr. Varga Imrével, a gyermekosztályt vezető főorvossal, s a terv valóra vált. A kórház újabb épületei közé tartozó gyermekosztályon már korábban is sokat tettek, hogy kedvesebb, gyermekekhez illő környezetet teremtsenek, és szerepelt a tervek között ezeknek a bútoroknak cseréje is. Most ezt segítséggel valósították meg, mondta a főorvos. Az adományozási akció eredményeképpen, a higiéniai szabályokhoz mindenben igazodó modern, színes kisszékekkel és asztalokkal gazdagodott a gyermekgyógyászati osztály előterében lévő váróterem.