30 ÉVE hunyt el Csányi László író, szerkesztő. „1922. június 9-én született Tapolcán. A győri bencés gimnáziumban érettségizett, újságírói pályáját 1946 elején Pécsett kezdte, a Független Nép című kisgazda lapnál. Dolgozott Kaposváron a Somogyi Hírlap, Szegeden pedig a Délvidéki Hírlap szerkesztőségében. 1952-ben jött Szekszárdra, az MTI megyei szerkesztőségébe. 1962-től a Tolna Megyei Népújság tördelő- majd olvasószerkesztője volt, nyugdíjazásáig. Szerkesztőségi műhelyt teremtett, pártfogolta a hozzá fordulókat, tanította a pályakezdőket, támogatta a politika által a pálya szélére taszítottakat” – olvasható nekrológjában. (Tolnai Népújság 1994. április 16.)

30 ÉVE „Dr. Harmati Béla, a déli egyházkerület püspöke ünnepélyes keretek között szentelte fel a nagymányoki evangélikus templomot, amelynek építése jó két évvel ezelőtt kezdődött meg. Bár sok társadalmi munka is van a »falakban«, katolikusoké és reformátusoké is, a bajor német egyház és az annak idején kitelepített egykori nagymányokiak segítsége nélkül nem valószínű, hogy beteljesült volna a nagy álom. Az esemény jelentőségét jól érzékelteti, hogy az ünnepségen jelen volt Otto-Raban Heinichen, Németország nagykövete is, így ő is tanúja lehetett az aktusnak, amikor a megjelent sok hívő előtt a püspök úr átadta a templom kulcsát Ócsai Zoltánnak, a helyi lelkésznek.” (Tolnai Népújság 1994. április 18.)

30 ÉVE „Ifjúsági polgári védelmi verseny zajlott le a szekszárdi sportcsarnoknál. A megmérettetésen nyolc általános iskolás, valamint öt középiskolás csapat vett részt. Az elméleti és gyakorlati feladatok – pl. elsősegélynyújtás, védőfelszerelések szakszerű használata, sziréna megszólaltatás – megoldása, ha helyenként hagyott is maga után némi kívánni valót, a lelkesedésre igazán nem lehetett panasz. A közel háromórás versenyen végül a középiskolásoknál Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola (Szekszárd), míg az általános iskolásoknál Béri Balogh Ádám Általános Iskola (Tamási), végzett az első helyen.” (Tolnai Népújság 1994. április 18.)