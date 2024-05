Úgy vélik, egy ilyen rendezvényt jobban kellett volna biztosítani, és mentőautót is illett volna készenlétben tartani a helyszínen. (Már csak azért is, mert a környezetében élők tudták, hogy eleve vannak egészségproblémái a szlovák kormányfőnek; vérhígítót is szed.)

Mások a miniszterelnök testőreit okolják. Egy barátom, aki jártas az ilyesmiben, azt mondja, hogy nem lehet teljes biztonságot garantálni egy védendő személynek. Jelen esetben a terepviszonyok, a kordonok elhelyezése is problémát jelentett. Viszont alapkövetelmény, hogy a második lövést – bármilyen körülmények között is – a testőrnek kell leadnia. Itt viszont ötöt lőtt az elkövető, mire leteperték.

Szlovákiában egyébként könnyű fegyverhez jutni. Egyes becslések szerint a felnőtt férfi lakosság felének, mások szerint háromnegyedének van legálisan vagy illegálisan tartott lőfegyvere. Ez a helyzet a privatizáció időszakában, a kilencvenes években alakult ki, amikor maffia módszerekkel történt a köztulajdon szétcincálása. A vagyon megszerzéséhez és magtartásához is kellett a fegyver.

A mennyiség csökkentése érdekében a rendőrség fegyveramnesztiát hirdetett a 2020. november 1-től 2021. április 30-ig tartó időszakban, ekkor büntetlenül le lehetett adni az illegálisan tartott (sok esetben örökölt) kis és nagykaliberű lőfegyvereket. A lehetőséggel közel hatszázan éltek, ami persze csak a jéghegy csúcsa.