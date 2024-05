Egy félautomata defibrillátorral gazdagodott a szekszárdi Baka István Általános Iskola, az intézmény dolgozói pedig a használatához szükséges tudással. Pál Tibor igazgató elmondta, hogy régóta szerette volna, ha az iskolát ellátnák ilyen készülékkel, mert – bár nagyon reméli, hogy a használatára soha nem lesz szükség – úgy látja, egy ekkora közintézményben jobb, ha kéznél van ez a készülék. A Baka iskolában mintegy nyolcvan felnőtt és hatszáz gyerek tölti a napjait, a baj pedig bármikor megtörténhet.

Feigl Zsolt és Sörösné Éger Adrienn mutatták be miként kell elvégezni az újraélesztést defibrillátorral. Fotó: Mártonfai Dénes

Defibrillátorral gazdagították az iskolát

Elmondta, hogy az intézmény minden évben jótékonysági bált szervez, amelynek bevételével a Diákokért Alapítványt támogatják, és az idei alkalommal az újraélesztéshez használható gép megvásárlását tűzték ki célul. Az ehhez szükséges összeg meglett, köszönhetően a szülőknek, cégeknek és minden más támogatónak – hangsúlyozta Pál Tibor. Arról is beszélt, hogy Pappné Kozma Krisztina, a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház ápolási igazgatója – akinek nem mellesleg a Baka iskolába jár a gyermeke – volt a segítségükre abban, hogy az intézmény pedagógusai és technikai dolgozói kiscsoportos foglalkozásokon sajátíthassák el az eszköz használatát, illetve ismerhessék meg az újraélesztés alapvető lépéseit. Ehhez pedig kiváló helyszín a kórház Lila épületében található, korszerű Skill Labor.

Bárki áldozatul eshet

Az iskolai dolgozók egy csoportja, köztük Pál Tibor is, szerdán ott vett részt oktatáson, ahol Feigl Zsolt, a vármegyei kórház sebészeti osztályának osztályvezető ápolója és Sörösné Éger Adrienn, az onkológiai osztály osztályvezető ápolója tartott szemléletes előadást, és mutatta be a defibrillátor használatát. Feigl Zsolt úgy fogalmazott, hogy üdvözli a kezdeményezést, és hogy az iskola vezetése fontosnak tartotta a készülék megvásárlását, hiszen mindenkinek állampolgári kötelessége, hogy segítséget nyújtson, ha egy embertársa újraélesztésre szorul. Az ehhez elsajátítható tudás szükségességét az is alátámasztja, hogy a statisztikák szerint Európában 45 másodpercenként fenyeget valakit a hirtelen szívleállás veszélye. Ráadásul tekintet nélkül a korra, bárki áldozatul eshet.

Az oktatáson elhangzott, hogy 60 százalékban rosszindulatú szívritmuszavar áll a háttérben, viszont szintén 60 százalék az esélye annak, hogy egy időben megkezdett újraélesztéssel sikerül a beteg életét megmenteni. Pál Tibor kiemelte, hogy minden kollégáját megkérte rá, hogy vegyenek részt az oktatáson, és hálás nekik azért, hogy – érezve a dolog súlyát – készséggel eleget tettek ennek.