Ön milyen főnök lenne?

A Förtelmes főnökök rendezője Sean Anders, aki több Adam Sand­ler-filmet is rendezett korábban – mondhatni a vígjátékok koronázatlan rendezője. Bár a film összességében nem Oscar-díj-várományos, mégis van néhány akciójelenet, amely elképesztően jól nézne ki benne. Az, hogy a színészek ilyen jól tudnak együtt dolgozni, egy kulcsfontosságú szempont, és Anders a második részben is képes visszahozni az első film nagyszerű aspektusait. Jason Bateman, Jason Sudeikis, Charlie Day ugyanúgy viszik a prímet, mint az első részben, és ugyanolyan viccesek is. A filmben talán a finomabb poénok adják meg azt a pluszt, ami a legtöbb folytatásnak ebben a műfajban nincs meg. A mellékszereplők, mint Christoph Waltz, Chris Pine, Kevin Spacey és Jennifer Aniston, kiváló alakításai révén ez az egyik legjobb vígjáték. A sztori szerint az első részben Nick, Dale és Kurt megelégelték feletteseik aljas húzásait, amiért bosszút forraltak, a második részben pedig úgy döntenek, hogy vállalkozásuk beindításával a saját főnökeik lesznek. Ám egy dörzsölt befektető átvágja őket és hamarosan kihúzza alóluk a talajt. Kijátsz­va és kétségbeesetten, jogi eszközök híján a három leendő vállalkozó kitalál egy félresikerült tervet: elrabolják a befektető felnőtt fiát, és váltságdíjat kérnek érte.

Förtelmes főnökök 2., szerda, 23.20 – Viasat 3