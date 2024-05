A májusfa eredete egyes feljegyzések szerint a kora középkorra tehető. Idővel Magyarországon is gyökeret eresztett és népszokássá vált. Réső Ensel Sándor ezt írta 1866-ban megjelent, Magyarországi népszokások című könyvében: „A májusfáról azt írják, hogy sz. Jakab és sz. Fülöp, midőn térítgetni jártak, útitársuk lett a Valburga nevű szűz hajadon; ezt ebbeli cselekvényeért a pogányok tisztátalan személynek nyilvánítják, s rágalmazták. A leány azonban, hogy elűzze a gúnyolódókat, elővette vándorbotját, letűzte a földbe, előtte letérdepelt, imádkozott, s erre alig múlt el egy-két óra, midőn a pogányok szeme láttára leszúrt bot kizöldült. Ez volt sz. Jakab apostol napja virradójára (május 1-én). Nőtlen ifjak ez időtől ez okon szoktak magas zöldfát jó magaviseletű hajadonok ablaka előtt felállítani, még pedig ha lehet észrevétlenül.”

Hetven éve is lobogtak a szalagok

A szerző azt is hozzátette, hogy „ma már májusfa helyett egy csokor szép virág is megteszi kellő hatását”. Ami jó esetben akár igaz is lehet, de ezzel együtt is biztos: a májusfa állítás nemhogy nem ment ki a divatból, de egyenesen reneszánszát éli. Írhatnánk, hogy Tolna vármegyében is, de a tényekhez tartozik, hogy szűkebb pátriánk már hosszú évtizedekkel ezelőtt is jó példával járt elől. Ha fellapozzuk a kereken hetven évvel ezelőtti Tolnai Naplót, akkor az 1954. május 4-i lapszámban ez a kistormási életkép tárul az olvasók elé: „a kisbíró Cseh Juciék kertje előtt meg is állt és megcsodálta a hatalmas májusfát, amelyen igazi selyem szalagok libegnek-lobognak és nézzük csak — a tetején egy szép, rózsás selyemkendő. Gavallér legény volt – ismeri el magában –, akárki tűzte is a szép májusfát.”

A részlet érzékelteti azt, amit dr. Balázs Kovács Sándor néprajzkutató, történész, a Wosinsky Mór múzeum nyugalmazott munkatársa így fogalmazott meg a Tolna megyei népi kalendárium című tanulmányában: „A májusfa, a zöld ág a természet megújhodásának a szimbóluma, és legtöbb esetben az udvarlási szándék bizonyítéka, szerelmi ajándék is. A májusfa-állításnak két jellegzetes formája ismert: az egyik a lányos házakhoz vitt májusfa, a másik a középületek, kocsmák előtt felállított májusfa.”