A vendég, már nem első alkalommal, Hal Melinda klinikai szakpszichológus, közgazdász volt, az MCC Tanuláskutató Intézetének vezető kutatója. Arról beszélt, hogy napjainkban a családokat egyaránt érintik az őket nagy nyomás alá helyező változások, s ugyanúgy a biztonság kérdései is. Miként lehet mégis, ennek ellenére szülőként, szakemberként helytállni, hogy az ifjú generációk tagjait tudják segíteni, nekik példát mutatni, biztosítani a lelki egészség megvalósulását.

Hal Melinda. Archív fotó: MW

Egyre több a mentális zavar

Neki, mint szakpszichológusnak, általában az a feladata, hogy a negatív oldalt kiemelve, láttassa a nagyon sötét képet. Azt, hogy a fiatalokban nagyfokú bizonytalanság van, hogy egyre több a mentális zavar, a gyermekkorban már több mint kétszeresére emelkedett a pszichikai zavarok száma.

Oka ennek a mindent átölelő, átszövő digitális tér, az identitás válság, a nagyfokú bizonytalanság, ami kibillenti a fiatalokat egyensúlyukból.

Ugyanakkor a digitális világ a fiatalabb korosztálynak kedvező is gyakran, javítja az alkalmazkodó képességet, kreativitást, jó stratégákká teszi őket. Ezt segíthetik a számítógépes játékok és az is, hogy jobban átlátják a digitális világot alkotó hálózatokat.

Sokat tanulhatnak egymástól az eltérő generációk tagjai

Másabb, fejlettebb már a Z és az Alfa generáció gondolkodásmódja mint az X és az Y generációé. Sok olyat tapasztalnak, amire az idősebbeknek nem volt módja. Viszont a korábban születettek hatalmas tapasztalattal bírnak, így ha fiatalok, a szülők, nagyszülők tudnak beszélni, hallgatni egymásra, kölcsönös lehet a tanulás. Az idősebb generáció a családi legendáriummal adhat gyökereket, alapozva az identitástudatot, a fiatalabbaktól pedig kaphat számítástechnikai ismereteket, gyakorlatot, hogy miként lehet a digitális térben eligazodni.

A kapcsolat hasznos, de ehhez kell a kötődés. Ez már születés előtt, a magzati állapotban kezd kialakulni. Egy biztonságérzet, melyet a felnövő emberkékben is meg kell őrizni. És később is, mikor a serdülő már önállóságra törekszik. Mert ez a kötődés biztonságot is ad, segít, ha kell talpra állni, kivezetni az őket körülölelő labirintusból, s a gyakorta gondot okozó mentális vészhelyzetből.