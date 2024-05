Neves szülöttétől, díszpolgárától, dr. Havasi Jánostól búcsúzik Kaposszekcső. Ahogy arról már beszámoltunk, május 7-én 71 éves korában hunyt el a Herczeg Ferenc-díjas újságíró, szerkesztő, aki ikertestvérével, Dezsővel 1952-ben született a dombóvári szülőotthonban.

„Elmondása alapján bánta, hogy nem Kaposszekcső – a szeretett települése – szerepel igazolványaiban születési helyként, ahol gyermekkorát és kora-fiatalságát töltötte, ahova mindig szívesen, s gyakorta tért vissza, ...s ahol örökre nyugodni fog” – írja megemlékező Facebook-bejegyzésében Badáczy-Csiba Zsuzsanna polgármester.

Egy másik posztban pedig így fogalmaz: „Köszönöm János, hogy ismerhettelek! Köszönöm a beszélgetéseket! Köszönöm, hogy olyan értéket képviseltél, hogy a 12 éves lányomnak az íróasztala feletti tábláján a Te autogramod lóg feltűzve, mert »a papa volt osztálytársa az egyik legjobb író«. Remélem, hogy ha nagyobb lesz, el fogja olvasni mindegyik könyvedet!

Köszönöm, hogy a szíved csücske, a világ közepe maradt mindig Kaposszekcső, bárhol is jártál a világban! Köszönöm, hogy elfogadtad és megtiszteltetésnek érezted a díszpolgárságot, s hogy az Értéktár Bizottságunkban is hatalmas munkát végeztél! Köszönöm, hogy még nagy betegen is igyekeztél köztünk lenni, s amikor már nem sikerült, akkor is elküldted Dani által a gondolataidat! Köszönjük, hogy voltál!” – zárta sorait a településvezető.