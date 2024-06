Andriska doktornak az évtizedek során többször átkeresztelt szekszárdi kórház az első, s bár hivatalosan már bő hat éve nyugdíjas, máig az egyetlen munkahelye. Most orvosi szobája ajtaján a cím: a baleseti sebészet emeritus osztályvezető főorvosa.

Dr. Andriska István főorvos kamarai tevékenységéért kapott elismerést. A szerző fotója.

A gimnáziumban építész, később vegyészmérnök akart lenni, majd, mikor dönteni kellett, inkább az orvosi egyetemet választotta. Így folytatódott a családi hagyomány, hisz az övét megelőző négy generáció mindegyikében voltak, akik orvosként, gyógyszerészként gyógyították az embereket, s folytatódik is, mert egyik lánya szintén orvos.

Egyértelmű volt, hogy sebész lesz

Andriska István már medikus korában ebben a kórházban töltötte a gyakorlatokat, majd mikor végzett, a Pécsett szerzett diplomával, 1978 őszén itt állt munkába. Akkor választhatott volna, hogy szemész, aneszteziológus, bőrgyógyász vagy baleseti sebész legyen, de számára egyértelmű volt, hogy az utóbbi mellett dönt.

Következtek a szakvizsgák, sebész, baleseti sebész, később megtanulta az agysérültek ellátását, a mellkas-sebészetet, és az évek, évtizedek során egyre feljebb jutott a ranglétrán. Közben a gyógyítás tudománya, technikája is sokat fejlődött, Andriska doktor pedig, ahogy csak lehetett, haladt a korral. Több új gyógyászati eljárást elsőként vezetett be az országban. Azért, hogy ezeket megismertesse, bemutassa, s természetesen, hogy a hagyományos módszerekkel is foglakozzanak, két évtizede szervezi a Baleseti Sebészeti Napokat nem csak saját kórházában gyógyítók számára, hanem ezeken itt vannak Zalaegerszegtől Kiskunhalasig a többi kórházak orvosai, szakemberei.

A kamara is adott tennivalót

Az elismerést, a Kamarai Emlékérmet viszont most elsősorban nem a kórházi, hanem a Tolna Megyei Orvosi Kamarában végzett munkájáért kapta. Ennek harminc évvel ezelőtt egyik alapítója volt, s azóta, folyamatosan tisztséget visel ebben. Közben nyolc éven át tagja volt a kamara Országos Jogi Bizottságának, öt évig pedig ő volt az elnöke.

Akadt, akad tennivalója. Mert, mondja mérgesen, de vigyázva, hogy ne bántson meg ártatlanul senkit, a mai világban gyakorta tapasztalható orvos-ellenes hangulat, mert vannak, akik erről ok nélkül is gondoskodnak. Teszik ezt néha egyes sajtóorgánumok, de az is előfordul, sajnos nem is ritkán, hogy ügyfeleket kereső ügyvédbojtárok a betegektől elkérik a zárójelentést, hátha találnak benne valamit, amiért be lehet perelni a doktort. Hiszen ez, ha nyer, ha veszít, pénzt hoz neki.