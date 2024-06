A családi- és sportnap fókuszban – mint mindig – most is a gyermekek álltak. Olyan napot tölthetett együtt a család, ahol a gyereksereg apraja és nagyja megtalálta a „fogára való” elfoglaltságot, amíg a felnőttek is kikapcsolódhattak.

Amíg a család otthon álmosan ébredezett, a lelkes horgászpalánták korán reggel a Dunaparton gyülekeztek, hogy a horgászversenyben megmérettessék magukat. A szakadó eső sem gátolta őket, szüleiktől megtanulták: minden lehetséges! A résztvevő családok kilenc óra körül érkeztek meg. Hiába esett az eső, ez senkit nem zavart, hiszen ismerik a holland mondást: „nincs rossz időjárás, csak rosszul felöltöztetett gyerek.”

Az eseményt Váczi-Antal Judit egyesületi elnökasszony felkérésére hivatalosan Berta Zoltán alpolgármester nyitotta meg. Alpolgármester úr elmondta, hogy nagycsaládosként egykor ő is aktív tagja volt az egyesületnek és emlékszik a kiváló programokra, amiben ma is minden bizonnyal része lesz annak, aki itt van.

A megrakott bográcsok hamar a tűz fölé ugrottak és békés rotyogásban illatozták be a harsogó programokat. Mert hogy gyerekzsivaj, az volt bőven! A futóversenyen mindjárt megmérették magukat a lábbal hajtós motorral a bölcsisek, kis ovisok, majd minden korosztályt végigizgulva legvégül a 30+-os hölgyek is.

Közben a Baráth család jóvoltából felállításra került a két hatalmas légvár. Újdonságként pedig egy rodeobika is megörvendeztette a társaságot, ahol az apukák házi bajnokságot rögtönöztek.