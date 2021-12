Rudán Joe Feketén fehéren címmel megjelent új albumának és a pályafutását összegző, friss életrajzi kötetének bemutatóját tartották tegnap este a Placcon. A könyv szerzője, Szentesi-Zöldi László betegsége miatt az intézmény igazgatója, Berlinger Attila beszélgetett ennek apropóján a hazai rockzene ikonikus alakjával, aki saját formációi mellett egykor többek közt a Pokolgépben, a P.Mobilban és a Dinamitban is énekelt, de életre hívója volt a 90-es években nagy sikerrel futó szekszárdi, Csörge-tavi Rockmaratonnak is, amelyet - bár más helyszínen - a mai napig évente nagy sikerrel rendeznek meg. A program zárásaként Rudán Joe másodmagával akusztikus koncertet adott, ahol a hallgatóság ízelítőt kapott az új album dalaiból is.