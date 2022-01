– Az egészséges mozgás mellett a természetben való lét is nagyon fontos számomra, ezért is tartottam szívügyemnek a kötet elkészítését és megjelentetését – összegezte Chlebovics Miklós. A pénteken nagy érdeklődés mellett bemutatott „Perczel Mór szülőházának és parkjának botanikai és történeti nevezetességei Bonyhádon” című könyv szerkesztője Tóth István Zsolttal és dr. Szőts Zoltánnal valósította meg mindezt. Egyúttal a néhai Solymár Imre helytörténész emléke előtt is tisztelegnek a könyvvel, aki 1985-ben az eredeti tanulmány elkészítésével megalapozta a szerzőtársak munkáját.