Hétfőtől a hatályos jogszabályok értelmében megszűnt a maszkviselési kötelezettség a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. épületeiben, így a Babits Mihály Kulturális Központban, a Művészetek Házában, a Placc – Ifjúsági Közösségi Téren, valamint a Tourinform irodában is. A zenés-táncos rendezvények és minden egyéb program védettségi igazolvány nélkül látogatható. A város egyik legrégebbi és országosan ismert fesztiválját, a szüreti fesztivált is szeretnék megszervezni.



– Természetesen az intézményeinkben korábban kihelyezett kézfertőtlenítők továbbra is kint maradnak, s aki szeretné, továbbra is viselheti a maszkot rendezvényeinken. A közeljövőben is számtalan érdekes, változatos program várja az érdeklődőket, amelyeket létszám- és egyéb korlátozások nélkül lehet majd látogatni. Nívós színdarabokkal, zenés estekkel, zenés programsorozatokkal – mint például a TérZene – koncertekkel készülünk, de lesznek kiállításaink is és a mozink is nyitva áll. A felsoroltak mellett a szabadtéri rendezvényeinkre is készülünk – tájékoztatta lapunkat Berlinger Attila ügyvezető igazgató.



Bonyhádon a járványügyi korlátozások feloldásával a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban is megtarthatóak lesznek azok a szabadtéri programok is, amelyek eddig a korlátozások miatt elmaradtak.



– A maszkhasználat eltörlésével és a védettségi igazolvány kivezetésével gyakorlatilag megszűnt mindenféle korlátozás a jövőbeli programokra nézve. Természetesen a lehetőséget meghagytuk a fertőtlenítésre, mivel a kézfertőtlenítő állványokat továbbra is kint hagytuk, de már nem kötelező a használatuk. A téli szezonban elmaradt programjainkat nem fogjuk már megszervezni, az elmaradt székely bált már nyilván nem tesszük át májusra. Viszont annak nagyon örülünk, hogy az április másodikára tervezett szabadtéri nagyrendezvényt, a város napját, amit Bonyhád 45. születésnapja alkalmából szervezünk, már mindenféle korlátozás nélkül megtarthatjuk. Sokkal szabadabban szervezhetjük a programjainkat. A Tarka Fesztivál az utóbbi két évben elmaradt, azonban most végre megrendezhetjük – tájékoztatta lapunkat Lukács József, a művelődési központ igazgatóhelyettese.



Nagymányokon a közművelődési központban a civil szervezetek farsangi és egyéb báljait mondták le az év elején, illetve az iskolai és óvodai farsangnak sem tudtak helyet adni, főként a maszkviselési előírások miatt. Biztosan lesz olyan az elmaradt rendezvények közül, amit bepótolnak, de egyelőre ezek még megbeszélés tárgyát képzik.



– Saját rendezvényeinket a rendezvénynaptár szerint fogjuk megvalósítani. A korlátozások feloldásával a civil szervezetek újragondolhatják programjaikat. Hucker Ferenc festményeiből rendezett márciusi kiállítás megnyitónk már maszk nélkül, vendéglátással egybekötve tud megvalósulni a jövőhéten. Terveink között szerepel majális és gyereknapi rendezvény is, és az augusztus 20-ai városnapot is elkezdtük már szervezni – mondta el Huckerné Linde Judit, a közművelődési központ megbízott igazgatója.



Pakson a járványügyi korlátozások feloldásával a Csengey Dénes Kulturális Központban is eltörölték a maszkhasználatra és védettségi igazolványra vonatkozó szabályozást.



– A gyerekeknek két színházi előadással, a felnőtteknek 3-3 színházi előadással készülünk. Indulnak az egyéb információs programjaink is a Nyitott Akadémia szervezésében, próbálunk a normál kerékvágásba visszaállni – mondta el Márkus Zalán Gábor ügyvezető igazgató.



Tamásiban a művelődési központ és a Könnyü László Könyvtár tájékoztatta lapunkat, hogy bár már hivatalosan nem kötelező a maszk használata a nyilvános rendezvényeken, a kulturális intézményükben egyelőre nincsenek jelentős változások a látogatószámot illetően. A legtöbb színházi, könyvtári világot kedvelőnek ugyanis egy idő után természetessé vált, hogy maszkban érkezzenek az intézménybe, a programokra, rendezvényekre. Azonban voltak, akik az egész vírushelyzettől félve nem jártak közösségbe, ők talán már bátrabban vesznek részt a közösségi programokon. A város hagyományos közösségi nagyrendezvényei közé tartozik a komoly hagyományokkal rendelkező „Tamási Járási Borverseny”, amelyet idén is megrendeznek. Óbor és újbor kategóriában lehet nevezni, a borok bírálatára március huszonötödikén kerül sor.