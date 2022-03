– A kiállítás ötletgazdája Kudorné Szanyi Katalin képviselő volt, akivel olyan alkotókat választottunk a városból, akik korban is különböznek, hiszen a jelentkezők között vannak pályakezdő fiatalok és olyan hölgyek is, akik már régóta tevékenykednek a szakmában, valamint különböző témákat mutatnak be fotóikkal. Szerepelnek tájfotók, makrofotók, de portrék is a tárlaton – mondta el Takács Éva, képzőművész tanár.



– Az alapötletet a polgármesteri hivatal egyik munkatársa adta, az irodájában fantasztikus fotók voltak kifüggesztve, amelyek mellett nem lehetett csak úgy elmenni. Elkezdtünk beszélgetni és kiderült, hogy szenvedélyes amatőr fotósnak vallja magát. Akkor elraktároztam ezt a gondolatot és később Takács Éva, paksi festőművész, rajztanár dunaföldvári fotókiállításán jött az ötlet, hogy a helyi fotós hölgyeket fogjuk felkérni egy kiállításra. Adott volt, hogy nőnap alkalmával mutassuk be ezzel a tárlattal a nők érzékenyebb, finomabb rálátását a világra – számolt be lapunknak Kudorné Szanyi Katalin, képviselő.



– Csahóczi Margit, Elekné Csollány Éva, Juhász Luca, Nagy Zsuzsi, Szabó Sára, Szép Zsóka és Takács Éva fotói tekinthetők meg kiállítótermünkben március végéig. A kiállatást Sziklai Mariann, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. gazdasági igazgatója nyitotta meg, amin közreműködött Tibai Eszter szavalatával, valamint Tábori Emese énekét Berek Dániel kísérte hangszeren. A kezdeményezésnek hatalmas sikere pedig jelzi, jöhet a folytatás – tájékoztatott Kiss-Fodor Melinda, kulturális szervező.