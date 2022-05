Shoot4Earth, azaz Forgass a Földért! Ez a címe annak a május 14-ére meghirdetett, hazai kezdeményezésű, filmkészítő világjátéknak, melyet közösen szervez a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara, valamint a Forgass a Földért Alapítvány. A verseny, mely 2021-ben elnyerte a világ legjobb rövidfilmes produkciónak járó díjat, a környezettudatos gondolkodást kívánja erősíteni, összefogva filmesekkel, környezetvédőkkel.

– Szándékunk szerint a verseny ösztönzi a környezettudatos gondolkodás és felelős magatartás terjedését – tette hozzá Kindl Gábor filmes szakember, a kezdeményezés ötletgazdája és szervezője. – A rövidfilm tudatformáló eszközeivel kívánjuk felhívni a figyelmet a fogyasztói szokások megváltoztatásának szükségességére a mindennapi életünkben is.

Kindl Gábor azt is elmondta, hogy a filmkészítő maraton egyfajta versenyfutás az idővel. Hiszen a résztvevőknek mindössze huszonnégy óra, azaz egy nap áll rendelkezésre az alkotásuk elkészítésére. A május 14-i, szombati, helyi idő szerint 10 órásrajttól kezdve a szervezők időzónánként több olyan elemet ismertetnek, melyekből egyet kötelező beépíteni a versenyfilmbe.

A játékra egyébként bárki, bárhonnan jelentkezhet, nevezési díj, korosztályi és technikai megkötés nincs. Az elkészítendő film lehet élőszereplős rövidfilm, videóklip vagy animáció. A forgatásánál digitális kamera, kamerás mobiltelefon vagy kameraként működő fényképezőgép egyaránt használható.

– A részt vevő stáboknak – melyek akár egyszemélyesek is lehetnek – maximálisan egy perc hosszúságú filmekben kell felhívni a figyelmet arra, hogy a mindennapokban odafigyeléssel, takarékossággal, tudatossággal mit tehetünk környezetünk megóvásáért – folytatta Kindl Gábor. – Az elkészült alkotásokat fel kell tölteni az internetre, a játék versenyszabályzati kiírásában meghatározott módon. A filmek beérkezésének határideje május 15-e, vasárnap, 10 óra, helyi idő szerint.

A beérkező összes film részt vesz a nemzetközi versenyben. A nemzetközi zsűri külön értékeli és díjazza a magyar diaszpórából és Magyarországról érkező alkotásokat. A bírálóbizottság elnöke Lawrence David Foldes, az Amerikai Egyesült Államok Mozgókép- és Tudományos Akadémiájának tagja, a Hallgatói Akadémia Díj Végrehajtó Bizottságának elnöke (Hallgatói Oscar-díj).

Társelnöke Szabó István Oscar-díjas filmrendező és Sandeep Marwah, az Asian Academy of Film and TV elnöke (India). A verseny művészeti igazgatója, Professor Karl Bardosh, Master Prof. Tisch School of Arts New York University (New York) Alapító/versenyigazgató Kindl Gábor. A lebonyolítás szakmai csapatát a PTE KPVK gyártásszervező hallgatói adják.

Fővédnök, védnökök és támogató

A verseny fővédnöke dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács tiszteletbeli elnöke, a Pécsi Tudományegyetem kuratóriumi tagja, a Zöld Egyetem programok vezetője. Védnökök: Horváth Péter János, elnök, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és prof. dr. Szécsi Gábor, dékán, Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar. A fő támogató a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.