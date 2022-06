A jegyzéken 2013 óta szerepel a bukovinai székelyek betlehemes játéka, a csobánolás is. Ennek a karácsonyi népszokásnak a megismertetése volt a teveli fiatalok feladata.

A kétnapos rendezvény során „bázisként” a hidasi ház szolgált, melynek udvarán állították fel és mutatták be a csobánolást népszerűsítő kiállítási anyagot. Nagy sikert aratott a teveliek által vitt két csobánjelmez is, amelyeket a nagy meleg ellenére főleg a gyerekek, de néhány vállalkozó szellemű felnőtt is szívesen magára öltött egy-egy fotó erejéig.

– Lélekemelő napokat töltöttünk a skanzenben, a pandémiás időszak után jó volt újra találkozni a rég nem látott ismerősökkel, barátokkal. Köszönet illeti a program egyik fő szervezőjét, a teveli gyökerekkel rendelkező dr. Pál-Kovács Dórát, akinek a segítségére mindenben számíthattunk! – mondta el Asztalos Zoltán, az egyesület elnöke.