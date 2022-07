– A zenekar a lehetőségekhez képest a legtöbbet hozta ki a valenciai fellépésből – értékelt Tari Gergely, a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar (IFZ) karmestere, a tolnai zeneiskola művésztanára, az együttes közelmúltbeli spanyolországi vendégszereplése után.

Az IFZ nemrégiben Európa egyik legpatinásabb zenei versenyén vett részt Valenciában, a „Certamen international de bandas de Musica”-n, amit immár 134. alkalommal rendeztek meg.

A nemzetközi meghívásos seregszemlén való részvétel önmagában is rangot jelent, hiszen a versenyre előzetes jelentkezés (meghallgatás) alapján választják ki a zenekarokat. A tolnaiak kategóriájukban, a nem hivatásos együttesek között, az egyetlen külföldi együttesként léphettek fel a megmérettetésen.

Az IFZ 2017-ben Prágában vett részt nemzetközi minősítőn, ahonnan kategóriagyőztesként tért haza. A ki nem mondott cél most is egy hasonlóan kiváló szereplés volt. Tari Gergely a július eleji, főpróbának is tekinthető tolnai jótékonysági koncertjük után úgy fogalmazott, hogy ha Spanyolországban is sikerül olyan tökéletes teljesítményt nyújtaniuk, mint a tolnai eseményen, akkor már elégedettek lehetnek.

A valenciai produkciókat az interneten élőben közvetítették, a tolnaiak előadását idehaza is sokan követték, és egyöntetű elragadtatással fogadták. Tari Gergely szerint az együttes ezúttal is kihozta a maximumot abból, amit a körülmények lehetővé tettek. Az IFZ zenészeinek többsége most először játszott olyan komoly koncertteremben, mint a valenciai operaház színpada.

A fiatalok megilletődöttek voltak és a kelleténél jobban izgultak, a karmester szerint viszont egyáltalán nem vallottak szégyent. Megítélése szerint színvonalban nem maradtak el spanyol versenytársaiktól. Ezúttal is bizonyítva, hogy Prága óta is hatalmasat fejlődött az azóta már részben át is alakult csapat.

Bár a valenciai a világ egyik legrangosabb fúvószenei versenye, azt mindenki értetlenül fogadta, hogy az eredményhirdetésnél elmaradt a szakmai értékelés. Csupán az első három helyezettet hirdették ki (az IFZ nem került az első háromba), még csak utólagos konzultációra sem volt lehetőség a zsűrivel. Ilyesmivel Tari Gergely sem találkozott eddigi pályafutása során.

Az értékelés azonban mégsem maradt el, csak nem a zsűritől érkezett. Az IFZ vezetője ugyanis elküldte a valenciai fellépésük hanganyagát a világ egyik legismertebb zeneszerző-karmesterének, a Grammy-dijas Oscar Navarrónak. A neves művész pedig egyenesen fantasztikusnak értékelte a tolnai fiatalok produkcióját.

Az IFZ számára szintén nagy megtiszteltetés volt, hogy közvetlenül a fellépésük után a koncerten jelen levő valenciai konzul személyesen kereste fel a csapatot, és gratulált megindító szavakkal a zenekarnak.

Egy héttel a valenciai fellépés után pedig további rangos elismerésben részesült a csapat. Egy spanyol zeneszerző, Andrés Álvarez kereste meg Tari Gergelyt azzal, hogy szívesen dolgozna az IFZ-vel. És már küldött is két saját zenekari művet a tolnai fúvósok számára.

Életre szóló élmény volt

A Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar ötven fővel lépett fel a Valenciában. Három darabot adtak elő, az elsőt mintegy bemelegítésként (Alfred Reed: Evolutions), a második és a harmadik művet (Barberan: Portraits of spain; Reineke: Goddes of fire) értékelte a zsűri.

Az IFZ tagjai repülővel utaztak Spanyolországba, a nagyobb hangszereket kisbusszal szállította Tolnáról a helyszínre az IFZ Egyesület alelnöke, Rácz Tibor. A tolnaiak a verseny első napján játszottak, az utána következő két napon ismerkedhettek a várossal és egyebek mellett a Baleár-tengerben is fürödhettek.

A valenciai út életre szóló élményt jelentett a fiataloknak. Akiknek az utazásért és a szállásért sem kellett fizetniük, köszönhetően annak, hogy nagyon sokan – vállalkozások, magánszemélyek, önkormányzat – támogatták a zenekart, amely ezúttal is jó hírét keltette a világban a magyaroknak és Tolnának.