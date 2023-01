A magyar kultúra lovagjává avatták Lönhárd Ferencet. A 75 éves gyönki közművelődési szakember, a vármegye képzőművészeinek egyesülete, a Bárka szalon alapító elnöke. Mintegy háromszáz kiállítást nyitott meg az elmúlt 25 év során. Művelődésiház-vezető volt Mesztegnyőn (Somogy megye), Gyönkön és Tolnán. Más területeken is dolgozott – szakszervezet, gyámügy –, de alapvetően mindig az értékmentést és –teremtést tekintette életcéljának.

– A különböző munkaköröket, amelyekben tevékenykedtem, mások is betölthették volna – mondja. – Ami biztosan nem jöhetett volna létre nélkülem, az a Gyönkön felállított Vénusz-szobor (Cyránski Mária alkotása), továbbá a Bárka szalon és „A Tolna megyei művészetért” plakett. Ezt az elismerést húsz éven keresztül adta át három civil szervezet képviselője (Bárka szalon, Kézjegy klub, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége) művészek és művészetpártoló részére.

A mostani díjazott oklevele (Beküldött kép)

Most azt tüntették ki, aki húsz éven keresztül mások kulturális munkájának elismeréséért dolgozott. A Magyar Kultúra Lovagja címet a Falvak Kultúrájáért Alapítvány adományozza művészi és közművelődési tevékenységért 1999 óta. (Van közöttük több Tolna vármegyei is.) A kuratórium elnöke, Nick Ferenc végzi az avatást Budapesten, a Stefánia Palotában. Évente körülbelül harminc személyt üt lovaggá a kardjával a lovagrendi tagok, hozzátartozók és más érdeklődők jelenlétében. Lönhárd Ferenc kultúraszervezői tevékenységéért kapta meg most ezt az életműdíjnak tekintendő elismerést.