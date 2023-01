Olvasni, minden más véleménnyel szemben, nem könnyű. Látszólag ellentmond ennek a megállapításnak az, hogy valamit szinte minden nap olvasunk: az utcán cégtábla feliratokat, a hivatalban útbaigazításokat, a fodrászatnál egy-egy régi képes újság cikkeinek címeit.

Ám a „Tilos a dohányzás!” felirat nyugtázása nem ugyanaz, mint átrágni magunkat egy vaskos könyvön. Utóbbi ugyanis olyan munka, ami az emberek jelentős részétől komoly szellemi erőfeszítést követel. Mármint azoktól, akik az utcai feliratokon kívül semmit sem, avagy nagyon keveset olvasnak.

Olvasni – mármint könyvet – a fentiek tükrében önmagában is hasznot hajtó elfoglaltság. A bonyhádi könyvtár több mint tíz éves múltra visszatekintő, a múlt héten ismét uralkodó pár választással megkoronázott Olvasókirály rendezvénysorozata ezért is elismerést érdemel – és stílszerűen fogalmazva, minden más olvasatban is. Hiszen – írta Isaac Asimov, a zseniális sci-fi szerző – „minél többet olvas az olvasó, annál több információt kap, annál nagyobb lesz a szókincse, annál ismerősebbé válnak a különféle irodalmi utalások. Egyre könnyebb és szórakoztatóbb lesz neki az olvasás, míg a nem-olvasónak egyre nehezebb és érdektelenebb.”

Az olvasás örömének megéléséhez tehát először is valóban sokat kell olvasni. S ezután az következik, amit már érezhet minden eddigi Olvasókirály, udvartartásának valamennyi tagjával együtt: az olvasás belülről fakadó, soha nem múló igénnyé válik.