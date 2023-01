A sztori a második világháborús náci megszállás alatt játszódik 1939-ben Varsóban, ahol a németek rögtön megérkezésük után szigorú korlátozásokat vezetnek be a helyi zsidó közösségre. Hamarosan Szpilman (Adrien Brody) és polgári körülmények közt élő családja is kénytelenek alávetni magukat a megalázó szabályoknak. Fokozatosan nő a nyomás, és a család egyre rosszabb helyzetbe kerül. Kénytelenek eladni a festményeket, ezüstöt, bútorokat és végül Szpilman értékes zongoráját is.

A legnagyobb csapást azonban az a döntés jelenti, hogy minden zsidót egy magas falakkal körülvett zárt táborban helyeznek el, egy olyan helyen, amely hamarosan a varsói gettó néven vonul be a történelembe és ahonnan nincs visszaút... Roman Polanski kiváló filmje, A zongorista egy, a címszereplő, Wladyslaw Szpilman regényéből készült filmadaptáció, mely legalább akkora sikerre tett szert, mint maga a mű.

A főszereplő Adrian Brodynak egy Oscar-díjat is hozott. A forgatókönyvet Ronald Harwood írta, zenéjét pedig Wojciech Kilar szerezte, mely hűen tükrözi a film szomorkás, keserédes hangulatát. Polanski filmjét sokan az egyik legjobban sikerült holokausztmozinak tartják.

