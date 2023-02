Hosszú vándorlás után végül egy kis francia városban vetik meg lábukat, és autentikus indiai éttermet nyitnak, közvetlenül egy elegáns vendéglővel szemben. A Michelin csillagos étterem karót nyelt tulajdonosa (Helen Mir­ren) minden eszközt bevet, hogy ellehetetlenítse a zajos konkurenciát, egy idő után azonban megenyhül, és szárnyai alá veszi Hassant (Manish Dayal), a család fiatal, tehetséges szakács tagját, hogy megtanítsa a kulináris kifinomultság minden csínjára, és közben ő maga is megnyílik az új ízekre és az élet új csodáira.

Ha valakinek, akkor Lasse Hallström rendezőnek biztos receptje van a jó mozihoz: vegyünk néhány szenvedélyes embert, akik rajongásuk tárgyát gond nélkül át tudják ragasztani a nézőre, legyen szép a film képi világa, és persze legyen benne egy kis szerelem is. Mindez tökéletesen illik legutóbbi filmjére, Az élet ízeire is, amely egyaránt hat az érzékekre és az érzésekre is. Kiszámíthatóan, szinte konfliktusmentesen, de rendkívül szerethetően. Persze lehet mondani, hogy nincs benne semmi meglepő, hogy felesleges hőseink szenvelgése, és ,hogy elmarad a nagy katarzis, de aki egy kellemes estét szeretne magának, az bátran válassza ezt a filmet.

