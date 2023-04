Vármegyénk fiataljainak adja át tudását 2 órája

Újra ringbe szállt a New Generation tánccsoport

Amerikában a Broadway-en is tanult táncolni, most a Tolna vármegyei fiatalságnak adja át tudását a komlói táncművész, Császár Adrián. Bonyhádon, Dombóváron, Komlón és Pakson is tart órákat. Portálunknak mesélt a kezdetekről és a New Generation tánccsoport zenés mindennapjairól.

Lehetne még egyszer? – táncjáték két felvonásban Fotós: Schulcz Péter

Császár Adrián, a tánccsoport alapítója 2013-ban Budapesten a Schola Europa Akadémián végzett kortárs-modern táncművész szakon. Hétszer járt már New Yorkban, ahol a Broadway Dance Center és a Peridance Capezio Center világszínvonalú tanáraitól tanult. – A tánc már gyerekkorom óta az életem része, annyira, hogy miután 2007-ben feloszlott a tánccsoport, ahol én is táncoltam, újraalapítottam tizenhét évesen – emlékezett vissza a táncművész, majd folytatta: – 2007 óta nagyon sok országos versenyen vettünk részt, sok sikert könyvelhetünk el magunknak. Az utóbbi időben viszont kicsit félretettük a versenyzést, az idei paksi volt az első öt év után, amin elindultunk. Adrián elmondta, mostantól újra szeretnének visszakerülni a táncos versenyszférába, azonban most főként a nyári és őszi fellépéseikre készülnek. Lehetne még egyszer? – táncjáték két felvonásban csoportkép

Fotós: Schulcz Péter – Idén nyáron is rengeteg helyre hívtak már minket fellépni, általában különböző rendezvényekre, falunapokra kapunk meghívást, emellett természetesen a táncszínházas előadásainkra is készülünk, azonban legközelebb valószínűleg nagyobb produkciót csak ősszel láthat majd a publikum tőlünk. Az őszi performansz eddigi nyolc táncszínházas előadásuk összefoglalója lesz majd, azonban a csoport vezetője kiemelte, az előző előadások ismerete nem lesz szükséges a darab megértéséhez, mivel az önállóan is megállja a helyét. Stílusokat tekintve a hip-hop-tól kezdve, a vouge/runway, a waacking, a jazz funk, a street jazz, a street style, a kortárs, a modern, a house, a színházi tánc és játékokig minden megtalálható a repertoárjukban. Három korcsoport szerint osztják fel tanítványaikat: a kezdő csoport a Future elnevezést kapta, ahová hat és tíz év közötti gyerekeket várnak. – A legfiatalabb táncosainknak semmilyen előképzettség nem szükséges. Itt főként a ritmusérzék fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt, a látványosabb és könnyebb koreográfiák megtanulása a cél. Természetesen mivel minden táncosunkat szeretnénk bevonni, ezért már nekik is megadjuk a lehetőséget a fellépésekre. A Diamonds csoportba a középhaladók kerülnek, ez a 11-14 éves korosztály, a Flawless csoport pedig a haladóké, amibe 15 éves kortól kerülnek a táncosok. Mindkét csoport tagjai már évek óta táncolnak, nem csak a koreográfiák megtanulása a cél, hanem a különböző tánctechnikák elsajátítása is. Színpadi gyakorlattal rendelkeznek, tudásukat versenyeken és fellépéseken egyaránt megmutathatják. Az órákhoz a teljesen kezdők is csatlakozhatnak.

