Vaszilij Barkhatov rendező a mű univerzális témáira és a cselekmény tértől független konfliktusaira tekintettel a darabot Nyugat-Európába helyezte. Ez az orosz rendező első munkája Budapesten, s újszerű megközelítésével a mai kor legaktuálisabb problémáira reflektál. Puccini 1907-es New Yorki-i útja során látta David Belasco darabját, s döntött az operaszínpadon némileg szokatlannak ható vadnyugati szerelmi történet megzenésítése mellett. A színházi alapanyag jó választásnak bizonyult, a hatásos történetvezetés biztos kézzel vezeti a nézőket a végkifejlethez. Minnie karaktere is jól illeszkedik a Puccini hősnők sorába: a szerelem, szenvedély vezérli, és ezért az életét sem fél kockára tenni. Ősbemutatójára a New York-i Metropolitan operaházban került sor, 1910. december 10-én.

Giacomo Puccini: A Nyugat lánya, M5, 21 óra