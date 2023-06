– A nyáron milyen fellépéseket tervez?

– Eddig augusztus végéig hatvan buli, fesztivál van betervezve – mondta Willcox. – Többször zenéltem már itt, Szekszárdon is, és nagyon menőnek tartom, hogy ezen a placcon nappal piacoznak, éjjel pedig átváltozik a hely egy klubbá. Igen, sok helyre hívnak fellépni, bizony lesznek hetek, amikor egymást követően több éjszaka is zenélek. Lesznek dupla, tripla fellépések is egy-egy este alatt, a helyszín nagyon változó. A klub buliktól kezdve a legkomolyabb fesztiválokig megtalálható leszek, így például a Balaton Sound-on is. Amúgy vicces, mert szokták kérdezni az ismerőseim nyár elején, hogy lassan beindul-e a szezon, de az a helyzet, hogy nekem le sem áll. Ha bejön még plusz öt buli, már meg sem érzem. Egyébként éves szinten, minden túlzás nélkül állíthatom, hogy havi húsz rendezvényit lenyomok.

– Hogy tudja ezt kivitelezni családapaként?

– Szerencsés vagyok, mert a családom az én kis bázisom, a biztos pontom. Sokszor nem egyszerű, mert a bulik után nyilván nekem is pihennem kell, de természetesen utána velük töltöm az időm nagy részét. A feleségem nagyon jó fej, és pár hete is elmentek délelőtt a picikkel, hogy ki tudjam pihenni magam. A kislányom egyébként hatéves, a kisfiam pedig a héten tölti be a hármat. A család számomra hatalmas húzóerő és ők adják a balanszot nekem, ha nem lennének, valószínűleg engem is könnyen berántana az éjszakai élet, így viszont tudom, hogy van miért haza mennem.

– Hogyan csöppent az elektronikus zene világába?

– Úgy hét éve robbant be a nevem a köztudatba, de előtte már jó tíz évet lenyomtam rezidensként. Nagyon fiatalon, már tizennégy évesen megvásároltam az első keverőpultomat, hamar ez lett a hobbim, sőt, a szenvedélyemnek is mondhatjuk az elektronikus zenét, pár év múlva már saját zenét is írtam. A kreativitásomat ebben teljesen ki tudom élni, egyrészt zenét szerzek, stúdiózom és a szerzeményeket elő is adhatom.

– A szülei támogatták a zenei pályáját?

– Érdekes, mert pedagógus szüleim vannak, de ennek ellenére mindenben mellettem álltak és támogattak. Mondjuk nyilván egy szakmát kellett szereznem, fogtechnikusnak tanultam, de bevallom őszintén az első próbanapom után felhívtak, hogy elmennék-e zenélni egy klubba és kapva kaptam az alkalmon, többet nem mentem a rendelő közelébe sem.

– Számíthatunk mostanában új mixekre?

– A nyár számomra szent olyan szempontból, hogy például nincs klíma a stúdiómban, hogy ne is gondoljak arra, hogy bemegyek dolgozni. Ebben az időszakban éjszakázom, zenélek, maximum egy-két fesztiválra válogatok dalokat és feltöltődöm, de zenét írni ilyenkor nem szoktam. Arra ott van az őszi, téli és tavaszi időszak.

Dalai világszerte ismertek

Vígh Attila – művésznevén Willcox – és Caramel idén a Fonogram – Magyar Zenei Díjat nyerte el "Visszavágyom" című dalával, illetve a felvétel BHLZCK által készített remixével. A track-et a hazai elektronikus zenei kategóriában választották a legjobbnak.

Attila 2019-ben szintén elnyerte a Fonogram zenei díjat az év elektronikus zenei albuma kategóriában. A hazai DJ-szakma a Ballantine’s Music Awards-on 2017-ben az Év Felfedezettjének, 2019-ben a díjátadón az Év Producerének választotta meg.

Willcox slágereit olyan neves DJ-k játsszák, mint Tiesto, Bob Sinclar, Fedde Le Grand, Oliver Heldens vagy Don Diablo.

A Bazaar nyitóbulijáról készült helyszíni beszámolónkat itt olvashatják.