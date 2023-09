Bonyhádon a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ emeleti galériája ad otthont Tihanyi Csaba alkotásainak, aki korábban képregényeiből nyitott tárlatot a Solymár Imre Városi Könyvtárban.

Varga Orbán fotógráfus nyitotta meg a tárlatot - Tihanyi Csaba balra. Fotó: Máté Réka. Fotó: Mate Reka

– Az első kiállításom 2019-ben a bonyhádi könyvtárban nyílt, ahol a Szélvadászok című képregény-sorozatomat állítottam ki – emlékezett vissza a grafikus. – Alkalmazott és képgrafikus végzettséggel rendelkezem és ebben is dolgozom jelenleg is. A képregényeken túl kézzel készített rajzaim és festményeim is vannak, de alkalmazom a sokszorosító grafikai technikákat, a szitázását, készítek linómetszetet és hideg tűvel is dolgozom. Pár éve, azonban jött egy teljesen új hullám nálam, ami a digitális festészet volt.

Csaba digitális táblán egy programmal festi meg a képeket, amiket művészvászonra nyomtatnak ki. Elmondása szerint az így készült képek előállítása sokkal gyorsabb, mindig kéznél van, ezért praktikusabb, így csupán fele annyiba kerül, mint például egy olajfestmény.

– A legjobb ezekben a képekben, hogy nem olyan törékenyek, sérülékenyek, hiszen egy olajfestmény, ha megsérül nagyon nehéz helyreállítani, ezzel szemben ezekkel bármi történik, egyszerűen csak újra nyomtatjuk és a mű újra teljes pompájában tündöklik. Digitalizált táblán különböző brushokkal – vagyis ecsetekkel – 2020-ban kezdtem el dolgozni, a brushok közt van, ami a víz alapú festékeket, a ceruzát, az olajfestéket, és még számos különböző technikák benyomását érik el. A digitális képeket megrajzolom, majd elküldöm a nyomdásznak, aki kinyomtatja művészvászonra, vagy ha rajz készül, akár fotópapírra is kerülhet az alkotás.

A művész kiemelte, változó stílusban alkot, amit jelenlegi kiállítása is jól tükröz. A több év munkáját bemutató tárlat egyfajta lezárást is jelent az alkotó számára, ahogy azt a címe is jól mutatja: Színészportrék „zárókép és bevezetés a következő karakterek világába”.

– Van egy kézzel készített olajpasztell, és egy grafitos kép is a digitális képek közt. A galériában a karikatúráim, a Star Wars-sorozatom is látható többek közt, de minden témakör jól elkülönül egymástól, jól átlátható.