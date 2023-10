Ha legnagyobb alakításait kellene felsorolni, csupa-csupa dráma juthat az eszünkbe. Az Oscar-díjjal jutalmazott Philadelphia főszerepe és a szintén Oscar-díjas Forrest Gump. A Ryan közlegény megmentése, a Halálsoron, vagy az újabb alkotások közül a Philips kapitány is ide sorolható. De romantikus vígjátékok szereplőjeként és animációs filmek szinkronhangjaként is jegyzik. Elég csak a Toy Story sorozat Woodyjára gondolni. Ám ott vannak a korai filmjei is, szinte kivétel nélkül mind vígjáték, amelyekben ugyancsak kiváló alakítást nyújtott. A teljesség igénye nélkül: a Segítség, felnőttem!, a Legénybúcsú, az Egyik kopó, másik eb. No és persze a Pénznyelő, amelyet szerdán este a Film Mania csatornán vetítenek.

Annak, aki nekikezdett már romos ház felújításának, vagy úgy egyáltalán renoválásnak, nem újdonság, hogy az ingatlan bizony tartogathat kellemetlen meglepetéseket, természetesen a tervezett költségeken felül. A Tom Hanks által játszott Walter Fielding és párja, a Shelley Long alakította Anna Crowley is beleszeret egy kívülről nézve pompás, ám valójában igencsak omladozó házba. És ezzel megindul az abszurd helyzetek sorozata, amelyet még egy régi szerelem feltűnése is bonyolít. Több mint harminc éves filmről van szó, de még mindig szórakoztató.

A pénznyelő, Film Mania, 19.15