A Deezer, a Spotify, a Tidal és az ehhez hasonló zenei szolgáltatók egytől egyig zeneműkiadó vállalatokkal kötnek szerződést, így a streamingszolgáltatók zenelejátszási listájába való bekerülés nem is olyan egyszerű.

Füzi János a szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola szolfézs- és zeneelmélet-tanára mégis komoly sikert ért el a közelmúltban. The Moony című szerzeménye 35600 streamet ért el a Spotify zenemegosztó portálon, ahol többek között Helsinkiben, Los Angelesben, Brooklynban, New Yorkban is hallgatják. A zenemű tehát nemzetközileg sikeres, maga Füzi János pedig így vall róla facebook oldalán: "Szívből jött, és a szívhez szól..."

Mielőtt a dalt meghallgatják, hallgassák meg vele készült podcastünket is!